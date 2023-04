Une semaine partagée entre éclaircies et averses en Saône et Loire

C'est une semaine qui ne sera pas à inscrire dans les Annales au regard de la météo annoncée par Météo France pour les prochains jours. Des températures relativement douces qui devraient apaiser les éventuelles inquiétudes des jardiniers et des averses régulières histoire d'apporter toujours un peu plus d'humidité alors que l'été qui s'annonce selon toutes les prévisions pourrait s'avérer particulièrement compliqué à gérer. Le tout devrait être parsemé de quelques belles éclaircies. La bonne nouvelle reste que la Foire aux plantes de La Ferté devrait être épargnée ce week-end... on croise les doigts ! Bonne semaine à toutes et à tous !