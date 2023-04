EDITION 2023 - Foire aux plantes de la Ferté : les visiteurs en ébullition

Un 20e anniversaire haut en couleur ! Les milliers de visiteurs attendus ce week-end ont fait la joie des 133 exposants présents lors de la Foire aux plantes rares de la Ferté. Retour sur cet événement incontournable de la saison.



Des plantes sous chaque bras, des sourires sur chaque visage, une décoration à couper le souffle : voici les ingrédients pour réussir une foire aux plantes digne de ce nom ! Organisée au Château de la Ferté, ancienne abbaye cistercienne du XIIe siècle, la foire avait tout pour plaire. Et ses visiteurs ne diront pas le contraire : « C'est un événement à ne pas manquer et c'est aussi l'occasion d'admirer les lieux. Le parc est vraiment magnifique et les enfants adorent aussi. On a pu réaliser des bijoux végétaux au stand de la Magie du sauvage, on repart chez nous avec plein de souvenirs », Marion, 35 ans, mère de famille.

C'est aussi l'occasion de faire ses emplettes annuelles : « Chaque année, je viens ici, acheter mon engrais chez un petit producteur bio de la foire. J'adore jardiner et cet engrais est vraiment super et pour pas très cher en plus », Marie-Claude, 76 ans, passionnée de plantes.

Un rendez-vous adapté aussi pour les plus petits qui ont pu profité du stand de Mélanie Lurne et de ses maquillages colorés ainsi que des animations sur la biodiversité organisé par le Centre Eden. Pour les amoureux des animaux, un ornithologue était présent pour sensibiliser les visiteurs à la protection des oiseaux ainsi qu'un éleveur de moutons.

Les acheteurs ont également pu profité des services des « Jeunes pousses de la ferté », reconnaissables par leur gilet orange, leur brouette et… leur petite taille. En effet, ce sont des enfants qui étaient chargés de ramener les plantes aux coffres des acheteurs. Un service surprenant, mais qui a beaucoup amusé les visiteurs comme Pascal, 67 ans : « Je trouve ça amusant et en plus, ça permet aux enfants de se faire des petits sous tout aidant des personnes comme moi qui ne peuvent pas porter des plantes lourdes ».



Après l'effort, le réconfort



En plus des stands de plantes, la foire accueillait des artisans spécialisés dans la petite restauration et autres douceurs sucrées. Entre les glaces italiennes de Gelateria, les crèmes au caramel beurre-salé de Marie-Caramelle, les chocolats de Carod'choc ou encore, pour les bons vivants, une dégustation de vins au mini-van des vignerons de Buxy, tout était fait pour égayer vos papilles.

Une dernière petite folie au stand de Nicolas Pariscoat, spécialiste des fruits secs et confits et vous voilà repartis pour de nouveaux achats : « J'adore le gingembre confit, c'est mon pêché mignon. J'ai aussi acheté de la pêche confite, on est au paradis du sucre ici », avoue Jeanne, 28 ans.



Une année de plus au compteur, mais une année de plus à faire le bonheur des visiteurs pour cette foire incontournable bourguignonne.