Les grimpeurs du CAF Chalon sur tous les fronts !

En préparation pour le championnat régional de difficulté à Besancon le 30 avril prochain, les grimpeurs du CAF Chalon avaient ce week-end 2 options :

Se confronter à l’élite de l’escalade Française en se rendant à la coupe de France de Arnas (69) ou se rassurer sur une coupe départementale à Tournus.

Le groupe s’est donc partagé en 2 en fonction des envies et ressentis de chacun.

Comme on pouvait s’y attendre, le passage à Arnas pour Gaëlle, Zoé, Noa et Anselme n’aura pas permis à nos jeunes grimpeurs d’accrocher de médailles ni même de podium face à des grimpeurs de l’équipe de France. Mais l’expérience de grimper sur un mur de niveau national leur aura permis de prendre leurs marque pour le prochain rendez-vous à Besançon qui aura lieu sur le même type de structure.

A Tournus, nos jeunes Cafistes ont quant à eux pu recharger le capital confiance puisque sur 8 grimpeuses et grimpeurs, 6 sont repartis avec une médaille autour du cou !

On notera ainsi la belle performance de Romane Lauras(U16) qui remporte sa première médaille d’or, tout comme Anis Sedoni (U14) qui avait déjà remporté l’or il y a quinze jours à Auxerre.

Lisa Jorland (U12) repart avec une belle médaille de bronze (également comme à Auxerre !), Nahuel Grillet (U16) se hisse à la 3ème place de sa catégorie et Arthur Legrand et Sacha Thiais se partagent la troisième place du podiums de U12.

Un grand bravo également à Etan Comparet et Florian Rognard qui n’ont pas démérité !

Le prochain rendez-vous aura lieu donc à Besançon pour le championnat régional des U16, U18, U20 , séniors et vétérans le 30 avril et le 13 mai pour les U10, U12 et U14 à Morez !