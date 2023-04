L'équipe nationale basket U19 de Madagascar en stage à Chalon

C'est une première pour l'équipe U19 de basket de Madagascar ! Une préparation physique et sportive, histoire d'affronter d'autres adversaires et de parfaire la formation sportive auprès de l'élite européennes de basket. Grâce aux connexions du coach chalonnais Romain Chenaud et Mathias M'Madi qui évolue chez nos espoirs chalonnais, c'est une joyeuse bande de sportifs Malgaches qui a débarqué sur les bords de Saône, accompagnée de 6 encadrants.

Une opération rendue possible grâce à la présence sur notre territoire de l'internat sportif d'Emiland Gauthey qui fête d'ailleurs cette année sa 20e année d'existence, sujet sur lequel nous reviendrons bien sûr plus en détails au moment opportun.

En attendant, l'équipe Malgache embarquera prochainement pour la Bretagne et affronter leurs homologues de Rennes, après s'être rendu à Vichy ou affronter le groupe espoir de Chalon et de Dijon. Une très belle expérience saluée par les encadrants Malgaches, qui ont salué au passage la mise à disposition des structures.

Côté objectif sportif, Madagascar affrontera dans sa poule les USA, la Slovénie et le Liban, et ils espèrent bien marquer la compétition qui se jouera à Debrecen en Hongrie du 2 juin au 2 juillet. On notera que les Malgaches ont déjà marqué les esprits en battant le double champion du titre mondial, le Mali, dans les phases qualificatives. Entre temps, ils rentreront à Madagascar le 28 avril, en espérant bien poursuivre leur formation sportive.

Une première pour l'Ile Rouge ... et qui passe par Chalon sur Saône.

Laurent Guillaumé