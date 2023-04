L’unité locale de la Croix-Rouge Française de Chalon-sur-Saône était en assemblée générale

Avec 238 adhérents, l'unité locale de la Croix-Rouge Française est une des plus importantes unités locales de Bourgogne Franche-Comté. Plus de détails avec Info Chalon.

Vendredi 21 avril 2023, Petite Salle Sembat, c'est devant une assemblée nombreuse et attentive que le conseil d'administration de l'unité chalonnaise de La Croix-Rouge Française a fait le bilan de l'année écoulée et présenté les actions à venir.

Camille Monnot, président de l’unité locale, après son introduction, a donné la parole à chaque responsable qui a pu détailler les actions de son équipe.

À commencer par Nicolas Loichot, le directeur territorial de l'urgence et du secourisme, suivi d'Aurélien Chevalier, le directeur local de l'urgence et du secourisme, Franck Perrod, le directeur local de l'urgence et du secourisme adjoint à la formation, à nouveau Nicolas Loichot en lieu et place de Dorian Brunanchon, le directeur local de l'urgence et du secourisme adjoint à l'urgence, absent ce jour-ci, Louis Margueritte, le député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, attendu autre part, Pascale Desray et Jean-Paul Flatot, les responsables de l'aide alimentaire, à nouveau Jean-Paul Flatot, en tant que responsable du 115, Philippe Riegel, un des responsables du Samu social avec Carole Moine et Myriam Drapier, absentes ce jour-ci, Laurence Millet, la responsable de la Vestiboutique, Carole Manlay, la responsable des actions prison et justice, Serge Kilani et Philippe Riegel, les responsables des actions en faveur des personnes âgées, Catherine Rey-Finck, la responsable des formations Actions sociales, de nouveau Philippe Riegel, pour les autres actions sociales, et Jean-Paul Flatot, pour le transport social.

Actions liées au conflit en Ukraine, une nouvelle crise qui a mobilisé tous les bénévoles de l'unité locale et une mission qui rappelle que la naissance de la Croix-Rouge sur un champ de bataille, secourisme et formations, urgence et soutien à la population, actions sociales (aide alimentaire, accueil d'urgence sociale 115, Samu social, Vestiboutique, actions prison justice, actions en faveur des personnes âgées, formations actions sociales, autres missions à la Croix-Rouge et transport social), logistique et véhicule (parcs véhicules), partenariat et finances, tout aura été passé en revue.

En 2022, les 238 bénévoles ont aidé, formé ou secouru 5136 personnes.

L'unité locale de la Croix-Rouge Française en quelques chiffres, c'est :

275 déplacés ukrainiens hébergés ou transportés, dont une grande part d'enfants

352 victimes secourues dont 16 transportées à l'hôpital

361 personnes formées aux gestes de secours

74 évacuées mis à l'abri lors d'une opération d'urgence

1328 personnes bénéficiaires de l'aide alimentaire

39 personnes prises en charge via le115

2 victimes de violence prises en charge via le réseau VIF

310 personnes rencontrées en maraude

35 familles bénéficiaires d'aide vestimentaire

193 coiffures solidaires

1180 personnes accueillies en parloir

987 personnes bénéfiaires du transport social

Et aussi... 38 000 articles vendus à la Vestiboutique, 861 boîtes de Noël collectées et distribuées et 43 413 kilomètres parcourus

Marie-Noëlle Hocquet a lu le rapport financier de l'unité locale. Si nous pouvons nous réjouir du résultat positif de 2022, qui est excellent, ce qui prouve une bonne gestion. Mais il faut savoir que ce résultat va être impacté en 2023 de la dotation aux amortissements , qui sera plus forte cette année, du fait de la rénovation de la cour qui se montait à 45 000 euros.

Comme l'a remarqué Pierre Desray, le président régional de la Croix-Rouge Française, ce bilan fait de l'unité locale de la Croix-Rouge Française de Chalon-sur-Saône, l'une des plus plus dynamiques de Bourgogne Franche-Comté.

Étaient également présents, Bruno Legourd, le premier adjoint au maire, Valérie Maurer, l'adjointe au maire en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, représentant Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Françoise Vaillant, la conseillère départementale du canton Chalon 3, représentant le président du Conseil départemental de Saône-et-Loire, André Accary, et Michel Duployer, le président de l'Union des comités de quartier de Chalon-sur-Saône.

Le pot de l'amitié qui a suivi n’a pas empêché toute l’équipe de retourner sur le terrain, tout particulièrement pour préparer les 89èmes Journées nationales du 3 au 11 juin prochains, rendues nécessaires pour répondre aux demandes malheureusement toujours plus croissantes.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati