Un Saône et Loirien à la tête des sommeliers de France

Fabrice Sommier succède à Philippe Faure-Brac, à la tête de l’association depuis 7 ans. Fabrice Sommier et son équipe dévoilent aujourd’hui leurs ambitions pour l’UDSF pour les trois prochaines années : devenir un acteur majeur du monde du vin en France et à l’international.

UN SOMMELIER GUIDÉ PAR SA PASSION

Dès son plus jeune âge Fabrice est attiré par les métiers de bouche, un intérêt qui l’amène rapidement à choisir la voie de l’apprentissage en salle à manger (et sort major de sa promotion). Par la suite il évolue dans de nombreux établissements prestigieux aux côtés de Bernard Brossier, Jean-François Rodallec, Jean Bardet, mais aussi plus tard en tant que chef sommelier chez Martin Schreiber et Philippe Groult. La rencontre avec Michel Desroches, sommelier berrichon est à l’origine de sa passion pour la sommellerie.

Après un passage éclair chez Bernard Loiseau, Fabrice Sommier arrive en 2000 chez Georges Blanc à Vonnas. Quelques années après, il devient Directeur du Groupe.

Entre temps, il acquiert le titre de Meilleur Ouvrier de France en Sommellerie en 2007 ainsi que celui de Master of Port en 2010.

En 2021, après plus de 35 années dans l’hôtellerie de luxe et restauration étoilée, il décide aux côtés de sa compagne d’ouvrir la Wine School by Fabrice Sommier à Mâcon.

En parallèle de cette riche carrière, Fabrice Sommier a toujours été très engagé à l’UDSF : Membre depuis ses 18 ans, Président durant 6 années consécutives de l’association des sommeliers Lyonnais et Rhône-Alpes, 7 ans Directeur technique des concours organisés par la Sommellerie Française, 12 ans comme Secrétaire Général, avant d’être nommé aujourd’hui Président de l’Union de la Sommellerie Française.

« Je suis honoré d’être élu à la Présidence de l’UDSF, avec cette équipe enthousiaste à mes côtés, pour faire rayonner la sommellerie sur la scène nationale et internationale, pour offrir toujours plus de services à nos membres, favoriser les échanges, la transmission et attirer de nouveaux talents. » Fabrice Sommier

UN PROGRAMME AUTOUR DE 3 PILIERS :

L’ASSOCIATION, LES MEMBRES ET LE MÉTIER

Fabrice Sommier et son équipe souhaitent faire évoluer l’Union de la Sommellerie Française à travers 3 chantiers prioritaires.

1. Structurer l’association

Redéfinir l’organigramme pour permettre aux adhérents et non adhérents de mieux identifier les différentes actions menées par l’association. Il sera composé de 6 commissions : communication, partenariats, jeunesse, sages et éthiques, relations professionnelles maîtres sommeliers, histoire de l’UDSF. La Team France change de nom est devient l’Équipe de France et proposera dans quelques temps une évolution de son fonctionnement. Une nouvelle structuration nationale, en divisant la France en six zones dirigées par un.e responsable de zone qui travaillera sous la tutelle du secrétaire général de l’UDSF, afin de créer des passerelles inter régions

2. Apporter des services aux membres

Placer de nouveau les adhérents au cœur de l’UDSF en proposant des offres et des avantages privilégiés : visibilité exclusive des offres d’emploi, mise en ligne d’actualités nationales et internationales, création d’un e-learning pour les membres de l’UDSF, un panel d’avantages partenaires. De plus, durant ce mandat les jeunes seront mis à l’honneur, avec la mise en place d’un pôle jeunesse sous la responsabilité de la commissions jeunesse. L’objectif étant d’accompagner les jeunes après leur formation dans le cadre de leur intégration dans la vie professionnelle.

3. Valoriser le métier de sommelier

Un souhait : devenir la 1ère communauté de Sommeliers de France. Cela passe par la professionnalisation de l’association, la représentation auprès des institutions, la modernisation du fonctionnement des concours. Un accompagnement des associations régionales va être mise en place afin de développer le nombre d’adhérents et attirer de nouveaux talents.