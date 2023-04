Ce dimanche 23 avril, la LACC (Loisirs Activités Cultures Chatenoy-en-Bresse) a organisé la 17ème édition de « La Bressane » sa traditionnelle randonnée pédestre et VTT.

Malgré la météo capricieuse du week-end, le public a été au rendez-vous puisque ce sont 190 marcheurs et 30 vététistes qui ont pris le départ de l’un des circuits proposés par l’association.

En effet, ce sont 3 circuits pédestres (7,5, 11 et 18 kilomètres) et 2 VTT (18 et 24 kilomètres) qui ont été fléchés quelques jours auparavant par les organisateurs.

Les participants partaient quand ils le souhaitaient depuis la halle du parc du château de la commune.

Parmi eux, des habitués comme Patricia et Serge de Saint-Marcel ou encore Eric et Sylvie, venus de Saint Christophe en Bresse avec leur petit chien Saiko, pour prendre le départ des circuits pédestres de 11 et 7,5 kms.

D’autres étaient venus avec leur VTT à l’image de Guillaume et Nicolas, chatenoyens, venus prendre le départ des circuits de 18 et 24 kilomètres.

« C’est parfaitement bien organisé, le fléchage a vraiment été minutieusement préparé ! » a confié Nicolas à Info Chalon au retour de son escapade.

Cette année encore, « La Bressane » avait aussi un but caritatif puisque ce sont 1€ par inscription que LACC a choisi de verser à l’association « Des étoiles pour Noa », un petit garçon allériotais atteint d’une maladie génétique rare.

Babeth Parisot, présidente de l’association LACC, remercie vivement l’ensemble des 45 bénévoles mobilisés pour la réussite de cette journée ainsi que tous ses partenaires : Humane Services, Netto et La laiterie de Bresse.

Amandine Cerrone.