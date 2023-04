L’Association Abigaïl Mathieu expose la collection des étainiers chalonnais à la Galerie du Chatelet

Le clin d’œil info-chalon

Si vous passez par la Galerie du Chatelet, située 1 rue du Chatelet à Chalon-sur-Saône, vous découvrirez une exposition portée par l’Association Abigaïl Mathieu qui donne à voir la collection des étainiers chalonnais.

Françoise Novarina Raslovleff, Présidente de l’Association Abigaïl Mathieu depuis 2011 assistée de quelques adhérents, confiait à info-chalon: « Le but aujourd’hui et pendant toute la semaine, c’est de faire que l’ancien hôpital de Chalon continue à vivre même si tout est fermé. On veut que la population chalonnaise continue à voir ce que contient l’ancien hôpital, c'est-à-dire ses collections d’étains. Il se trouve que notre association a contribué à la restauration de la salle des étains et à son vestiaire d’accès et que toutes les collections d’étains sont désormais enfermés et protégés en cas de destruction. Nous avons donc pensé montrer ces collections en photographies. Nous avons donc de très belles photographies qui ont été réalisée grâce à Julien Piffaut que nous exposons. Nous montrons donc une partie de la collection des étains mais entre autre, ceux qui portent des poinçons d’étainiers chalonnais du 17ème, 18ème et 19ème siècle, de Lyon et de Paris ! ».

