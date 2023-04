Ce samedi à Beaune, les rugbymen de Givry-Cheilly entendent bien remporter la mise pour Alex et Julien

La semaine dernière , dans son dernier match de poule contre Cenceau, Givry-Cheilly a laissé des plumes avec un match arrêté à la 71e minutes et une évacuation par les pompiers d'Alex pour une fracture tibia-péroné. Une lourde sanction pour l'effectif de la Côte Chalonnaise mais qui reste invaincu dans la phase régulière de ce championnat de 3e série. Ce samedi à 12H15, le rendez-vous se joue à Beuane contre Baume les Dames, et tous les joueurs auront une pensée pour Alex et Julien Michaud, dont la suspension laisse à désirer. Pour Jonathan Guénard, le coach, "nous aurons une grosse pensée pour Alex, qui en plus revenait de blessure (fissure à la rotule) et qui avait travaillé dur pendant quatre mois pour le match et la finale. C'est un gamin avec un gros mental, il reviendra plus fort ! Maintenant, ses collègues vont gagner cette finale pour lui et pour Julien Michaud, suspendu à tort".