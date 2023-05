Ello Papillon sort son 3e Album « Super Eden »  et sollicite un petit coup de pouce

Ello Papillon est une sympathique et jeune chanteuse qui « papillonne » entre chanson française, électro, pop... entre chant, piano, guitare, accordéon et percussions... depuis une bonne décennie maintenant. Elle aime chanter les mots, la vie et mettre des images en musique. Très heureuse d'avoir déjà pu réaliser deux albums sous le nom d'Ello Papillon, dont un album jeune public qui a reçu un coup de coeur de l'académie Charles Cros.

Auteur-compositeur-interprète, elle a le plaisir de réaliser ce projet avec Alexandre Abdili (arrangements, claviers, co-composition)et Bernard Rambaud compositeur de « Ciel Jaune » dans cet album et oreille bienveillante.

Le petit coup de pouce

Elle a besoin de votre précieux soutien pour l'élaboration de ce nouvel album. Grâce à Ulule vous pouvez pré-commander ce bel objet et faire des heureux.

Dans ce nouvel album se mélangent ambiances électro pop, chanson française et textes poétiques papillonnants. L'album sera composé de 12 titres (plus ou moins). Voici quelques titres du nouvel album : Le rose, La grande vie, La distance, Onde marine, Le toit du monde, Ciel jaune.

Une campagne de financement participatif sur ULULE, où les personnes qui le souhaitent peuvent soutenir et pré-commander l'album ! Il ne reste plus que quelques jours, alors n’hésitez pas !

Voici le lien : https://fr.ulule.com/super-eden-nouvel-album-ellopapillon/

JC Reynaud