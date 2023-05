Educap City : Le récap de cette journée civique et sportive

C'est au rythme des pas effrénés des collégiens que s'est déroulé le rallye citoyen « Educap City » de l'année 2023. Une journée permettant à ces 42 équipes venues des six collèges différents de Chalon-sur-Saône, de découvrir leur ville, ses acteurs, ses entreprises et ses institutions.



Le soleil était au rendez-vous ce jeudi 4 mai à l'occasion du grand rallye Educap City. Ce tour de France de la citoyenneté lancé par CAP SAAA afin de lutter contre les discriminations dans les écoles, a fait halte à Chalon-sur-Saône pour la 4e fois.

Les 300 élèves présents se sont rassemblés Place de l'Hôtel de Ville à 9 heures pour le top départ annoncé par Gilles Platret, maire de Chalon. Munis d'une liste de points à visiter, d'un plan de la ville et de t-shirt portant le logo de l'événement, c'est avec le sourire et une certaine excitation qu'ils se sont lancés à travers les rues de Chalon. L’objectif ? Leur faire découvrir la ville de façon ludique et de cultiver leur citoyenneté.

Accompagnées d'un professeur, les équipes ont pu découvrir les 34 points de passage fédérés par le service Démocratie locale et le Conseil des jeunes afin de récolter le plus de points possibles. Pour ce faire, les collégiens devaient répondre à une question ou relever un défi basé sur la citoyenneté et/ou la culture :

· CLSPD (square Soubrane)

· Pompiers (pompes élévatoires)

· Espace Jeunesse

· Colisée

· CAPSAA (Éducap City), Bastion Bas

· Sports x 2 (parking Colisée)

· Kiosque Multimédia

· CDOS (Bastion Haut)

· Sous-Préfecture

· Tribunal

· Conservatoire

· Police Municipale (square Soubrane)

· Réseau Zoom (place de Beaune)

· SNCF

· Bibliothèque

· Service animation du patrimoine

· Centre National des Arts de la Rue (site des Abattoirs)

· Accueil Mairie

· Accueil Grand Chalon

· Service état civil x 2 (salon d’Honneur et salle des Maires)

· La Péniche (Abattoirs)

· Police Nationale (cour de la CRS 43)

· Service Santé Prévention

· Maison des Séniors

· Espace des Arts

· Nicéphore Cité

· Conseil des Jeunes (cour de l’hôtel de ville)

· Gendarmerie (quai de la Monnaie)

· Centre Hospitalier

· Services des Archives (jardin de la Banque de France)

·Maison de la Famille

· Académie du Foot

Le nom des gagnants a été annoncé par Gille Platret en fin d'après-midi. Les vainqueurs monteront à Paris afin de participer au grand rallye « Educapitale » les 21 et 22 juin prochains, contre 40 équipes venues de toute la France.