Les remerciements et l'exigence de Rémy Rebeyrotte au sujet du loup

Communiqué :

Un grand merci...

Un grand merci au Préfet de Saône-et-Loire pour sa décision, aux louvetiers et aux agents de l'Office Francais de la Biodiversité pour avoir mis hors d'état de nuire un loup qui se livrait depuis plusieurs semaines à des attaques en série et à la prédation contre des ovins et des bovins en Charolais et dans la partie rurale de la Communauté Urbaine.

Ce qui s'est passé depuis mi-mars dans notre département montre surtout qu'il faut profiter de la révision du Plan "loup et grands prédateurs" à partir de 2024 pour rééquilibrer le plan au niveau européen, et d'autres pays sont dans la même situation, et en France, au profit de l'élevage et des éleveurs qui doivent poursuivre leurs activités sans avoir une inquiétude permanente pour la survie de leurs cheptels.