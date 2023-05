Tournus : Exposition Les EMAUX de Bernard Gonnet

Du 29 avril au 22 mai, la salle capitulaire de l'Abbaye de Tournus accueille l'artiste Bernard Gonnet, émailleur et décorateur sur métal, dans le cadre d'une exposition reliant le beau et la poésie.

Émailleur sur métal depuis maintenant 40 ans, Bernard Gonnet manie « l'art du feu » comme personne. Un art millénaire qu'il refait vivre à travers ses œuvres tout en leur donnant cet aspect contemporain et original. C'est en jouant avec les formes, les matières et les couleurs, qu'il arrive à créer ces pièces uniques, aux multiples reflets irisées, semblables à de la nacre.



Parmi ces nombreuses créations, on retrouve des vases, des coupes, des plats, des bijoux, mais aussi des pièces plus complexes comme « L'envol d'Argus », une œuvre poétique venue tout droit de l'imagination de son créateur : « Ce sont des sculptures qui font appel à l'imaginaire. Quand on les regarde, on peut se raconter des histoires. Ce que je recherche modestement dans mon travail, c'est que, quand les gens viennent ici, par le sentiment de chaleur que peuvent leur procurer ces œuvres, ils ressortent avec un petit peu de joie et de bonheur ».

Un véritable jeu de création et d'assemblages en plein cœur de ce magnifique écrin du Moyen-âge, à venir découvrir jusqu'au 22 mai, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.