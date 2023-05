Connaissez-vous le tee-shirt anti-noyade ?

Chaque année, de nombreux enfants sont victimes de noyades dans les piscines. Ces bassins sont en effet la première cause d'accidents de la vie courante chez les 18 mois à 6 ans. Afin de les protéger et d'apporter de la sérénité aux parents au bord de l'eau cet été, Floatee est le premier t-shirt qui se transforme automatiquement en gilet de sauvetage si l'enfant va à l'eau, qu'il s'agisse d'une chute ou d'une baignade non surveillée. Ce vêtement du quotidien peut être porté du matin jusqu'au soir hors de l'eau et ne gêne pas votre bambin pour s'amuser, tout en le protégeant également du soleil. Conçu et assemblé en Occitanie avec des tissus français, Floatee est labellisé « Fabriqué en France ». Rechargeable après déclenchement, le gilet de sauvetage intégré est à taille unique pour être conservé et réutilisé tout au long de la croissance de votre bout de chou. Disponible en 4 coloris, jaune, rose, orange et rouge.



Lauren Ricard