Vous avez dit plantes anti-moustique ?

C'est sans doute pour ne jamais faire oublier qu'il transmet des maladies graves comme la dengue ou le chikungunya que le moustique-tigre a hérité d'un patronyme aussi terrifiant. En effet, si vous prenez le temps d'observer ce fauve lorsqu'il vient se poser sur votre avant-bras, vous distinguerez nettement qu'il arbore des rayures noires et blanches. Et oui, le moustique-tigre n'est en réalité qu'un moustique-zèbre. Mais dit comme ça, il fait nettement moins peur.



SEMPITERNELLE CITRONNELLE

Il existe de nombreux végétaux qui ont, ou auraient, la propriété de repousser les insectes en tous genres, dont le moustique. Ces plantes dites insectifuges se caractérisent par une odeur puissante, censée perturber et donc éloigner les insectes. Cheffe de file de la brigade anti-moustiques, la famille des Cymbopogon, dont on tire la fameuse essence de citronnelle qui est à la base de nombreuses lotions répulsives. L'efficacité de ce produit est réelle, même si sa durée d'action est courte car les composés (citronellol, geraniol…) sont très volatils. La citronnelle de Madagascar ou de Java (Cymbopogon citratus), que l'on peut cultiver dans le jardin malgré sa faible rusticité, est de celles-ci.



PEU D'ACTION SANS EXTRACTION

L'eucalyptus Corymbia citriodora et le « géranium citron » Pelargonium citrosum permettent aussi d'obtenir de l'essence de citronnelle. Mais de la plante à l'huile essentielle, il y a un long et complexe processus d'extraction destiné à concentrer les agents actifs et rendre le composé efficace. À l'état naturel, la plante n'a guère d'effet sur le moustique, si ce n'est, éventuellement, au plus près de son feuillage. Et encore… Des expériences menées à l'université de Guelph au Canada sur le Pelargonium citrosum ont démontré que non seulement la plante était inefficace pour éloigner les moustiques, mais qu'au contraire, ceux-ci avaient été régulièrement aperçus au repos sur le feuillage !



DE NOMBREUSES PLANTES PARFUMÉES

Par extension, toutes les plantes abusivement appelées citronnelle en raison de leur odeur citronnée, comme la mélisse (Melissa officinalis) ou la verveine citronnée (Aloysia citriodora) sont abusivement considérées comme anti-moustiques. On associe souvent à cette liste le thym citron (Thymus citriodorus), au parfum semblable. Cependant, il n'y a qu'à voir les insectes butineurs se ruer sur ce dernier lorsqu'il est en fleur pour douter de ses propriétés insectifuges. En réalité, c'est uniquement lorsqu'on froisse les feuillages de ces plantes que l'odeur s'en dégage. Alors peut-être, et pour quelques minutes seulement, elles sont capables d'éloigner les insectes. D'autres plantes figurent sur cette pseudo-liste anti-moustiques, dont la lavande, la nepeta, le basilic, le romarin, la menthe, le tabac d'ornement… Mais les entomologistes n'ont jamais constaté d'effet véritable de ces végétaux sur les insectes.



TOUT EST DEDANS !

Ne doutons pas pour autant que ces plantes, si elles ne sont pas naturellement insectifuges, contiennent des composés qui eux, le sont. Reste à les rendre actifs, comme dans le cas de la transformation en huile essentielle. Ainsi dans les jardins, utilise-t-on bon nombre de préparations insectifuges avérées : purin de tanaisie ou de fougère, macération d'ortie ou de rhubarbe, infusion d'absinthe ou de santoline, décoction de sureau ou d'ail.



MÉFIEZ-VOUS DE L'EAU QUI DORT

La meilleure lutte contre les moustiques consiste à traquer les eaux stagnantes disséminées dans le jardin afin d'empêcher les moustiques d'y pondre leurs œufs, telles que soucoupes de pots, vieux pneus ou réserve à eaux de pluie.



Benoit Charbonneau