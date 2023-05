Une Question Orale au Gouvernement posée par des citoyens ? C'est l'idée portée par la députée de Saône et Loire, Cécile Untermaier

Le 14 mars dernier, s’est tenue la réunion constitutive du Groupe d’étude parlementaire « démocratie participative et e-démocratie ». La présidence de ce groupe m'a été confiée. Ce dernier a vocation à réfléchir à la manière dont les instruments de démocratie participative et les outils numériques peuvent contribuer à revitaliser nos procédures démocratiques.

Le constat d’une crise de la démocratie n’est pas nouveau, mais celle-ci s’accélère et s’exprime lors des élections par une abstention grandissante et préoccupante. La défiance de la société civile à l’égard des gouvernants trouve en partie ses racines dans le fonctionnement actuel de nos institutions, les modalités de prise en compte de la parole citoyenne par nos élus et le manque de transparence de certaines décisions publiques.

Je suis convaincue que la démocratie représentative n'emporte pas à elle seule le désengagement des citoyens. Mais elle y prend toute sa part et en conséquence, doit se donner les moyens d'augmenter la démocratie par le recours et la voie ouverte à l'expression de tout un chacun. Il ne s'agit pas ici de remettre en question le caractère d'un mandat d'élu qui n'est pas impératif, c'est à dire qui n'est pas soumis à l'expression et la volonté de quelques uns. Pour autant, il existe des possibilités d'ouverture, des espaces de discussion que j'explore depuis de nombreuses années et dont je souhaite désormais que l'Assemblée nationale s'empare. C'est déjà en partie le cas s'agissant des Ateliers législatifs citoyens (ALC).

Cela pourrait être élargi aux Questions Orales au Gouvernement (les fameuses QAG) qu'il me paraît utile d'ouvrir à une question citoyenne, c'est à dire demandée et conçue par des citoyens volontaires. Nous pourrions y réfléchir ensemble dans une perspective de réaliser cette première QAG citoyenne, avant la fin de la session parlementaire. C'est la raison pour laquelle je vous propose de nous retrouver de manière régulière et s'agissant de la question orale au gouvernement posée par des citoyens, de nous retrouver le 12 mai prochain, soit en présentiel, soit en visio si certains le souhaitent. Une réponse de votre part sur le principe d'un tel travail collectif est attendue au plus tôt.

La réunion se tiendra le vendredi 12 mai à 18 heures à la permanence de Louhans, 9 rue des dôdanes. Un pot de l'amitié clôturera nos échanges.

Cécile Untermaier