La préfecture de Côte-d'Or testera le dispositif FR ALERT lors d'un exercice le lundi 22 mai

Le lundi 22 mai après-midi, la préfecture de la Côte-d'Or organisera un exercice de sécurité civile «risque industriel» destiné à tester les modalités du futur plan particulier d'intervention de l'entreprise FM Logistics à Fauverney.

Cette occasion donnera aux services de l'Etat l'opportunité de tester la nouvelle application FR Alert qui est le nouveau dispositif d’alerte et d’information des populations du Gouvernement, ne nécessitant aucun téléchargement d'application ou autorisation.

Déployé sur le territoire national depuis juin 2022, FR-Alert permet de prévenir en temps réel toute personne munie d’un téléphone portable de sa présence dans une zone de danger (accident industriel ou nucléaire en cours, inondation, attentat, etc.) afin de l’informer des comportements à adopter pour se protéger.

Toute personne située dans une zone concernée par un danger imminent, recevra une notification accompagnée d’un signal sonore spécifique, même si son téléphone portable est en mode silencieux. Ce message lui indiquera notamment les comportements à adopter pour se protéger.

Dans le cadre de l’exercice, une alerte « FR Alert », pourra être diffusée sur les communes du secteur de Chevigny-Saint-Sauveur, Fauverney, Magny-sur-Tille et Neuilly-Crimolois.

Il est probable que cette alerte, comportant des recommandations de comportement à adopter en cas de danger, dépasse la zone cible et atteigne les communes alentour, non concernées par l’exercice. De même, elle pourra impacter les personnes de passage sur l'autoroute toute proche. Dans tous les cas, il est demandé aux personnes recevant un message d’alerte le lundi 22 mai, émis entre 14H00 et 17H00, contenant la mention introductive « CE MESSAGE EST UN EXERCICE DE LA PREFECTURE DE LA COTE-D’OR » de ne pas en tenir compte.

Nous vous remercions de relayer cette information le plus largement possible en amont de l'exercice. Pour plus d’informations sur FR-Alert : https://www.fr-alert.gouv.fr/propos .