La triplette Enzo Brancato, Stéphane Gueugnon et Xavier Brancato, championne de Saône-et-Loire en promotion, se qualifie pour les Championnats de France

Découvrez les qualifiés pour le Championnat Bourgogne Franche-Comté

Ce weekend sur les terrains du club de St Marcel était organisé le championnat de Saône et Loire en triplette promotion avec la participation de 295 équipes

Les vainqueurs et Champion de Saône et Loire sont qualifiés pour représenter notre département au championnat de France qui aura lieu les 8 et 9 juillet à Flamanville (50). Les 7 autres quarts de finaliste représenteront notre département au Championnat Régional Bourgogne Franche Comte qui aura lieu le 27 mai à Orchamps Vennes (25)

Champion de Saône et Loire 2023: BRANCATO ENZO- GUEUGNON STÉPHANE et

BRANCATO XAVIER (AUTUN )

Les autres qualifiés au Championnat Régional :

DURAND CHRISTOPHE, XIONG VANG CHRISTIAN, XIONG SHAUA SOLER (CHATENOY LE ROYAL)

GUERIN GUILLAUME, CHARPIN THOMAS, GICQUEL ANDRÉ (PETANQUE PARODIENNE) OUDARD PASCAL, OUDARD MATHIEU, GIACOMIN ARNAUD (PETANQUE ST LOUP DE VARENNES)

BUREAU JEAN-MARC, DEJEAN JEAN-MARC, GIRARDOT BENOÏT (AP DE MARNAY) DUBOST DAMIEN, GAUTHIER SAMUEL, MENAGER CLEMENT, (PETANQUE ETANG ARROUX)

TOGNON CHRISTOPHE, BRILLANT HERVE, HENRIQUEL ALAIN, (AMIS PET BOURBON LANCY) BERRY ALEXANDRE, PUTIN ROMAIN, PROST AYMERIC, (PETANQUE VARENNOISE)



(à suivre les résultats des triplettes jeunes)

J.P.B