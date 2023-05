American Day les vendredi 26  et samedi 27 mai au Plateau/Stade

La Fête de quartier « American Day » est prévue le vendredi 26 mai de 17 h à 19 h 30 à l’école Clairs-Logis et le samedi 27 mai de 14 h 30 à 20 h à la plaine de jeux du Plateau. De nombreuses animations sont proposées aux habitants par la Maison de quartier Plateau/Stade.

La Maison de quartier vous embarque pour un voyage aux États-Unis à travers des animations diversifies, gratuities et en accès libre. Une destination riche en surprises pour passer un moment inoubliable en famille ou entre amis !



Vendredi 26 mai de 17 h à 19 h 30 à l’école Clairs-Logis

Basket interactif, nerfs, camion gonflable, bowling, candy pong, football américain, relax spot, maquillage...

Les Petits +

Buvette et restauration

La présence d’un invité surprise qui viendra saluer les enfants et prendre une petite photo souvenir avec eux

Une décoration qui vous plongera dans l’univers de l’Amérique du Nord.

Samedi 27 mai à la plaine de jeux du Plateau de 14 h 30 à 18 h 30

Basket interactif, nerfs, camion gonflable, candy pong, bowling, football américain, boxe, poker, basket acrobatique, maquillage, relax spot...

15 h - Démonstration et initiation à la danse country

16 h - Démonstration de pompons

16 h30 - Démonstration basket acrobatique

17 h - Concours de la meilleure tarte (Chaque participant devra remettre une tarte faite par ses soins à l’accueil du site avant 16 h 30)

18 h 30 - Concert de rock « What The Folk »