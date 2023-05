«  En Faim « , un nouveau traiteur s’installe avenue Jean Jaurès à Chalon

Au terme de dix années de réflexion, d’attente et deux maternités, Delphine Nardelli réalise enfin son projet : avoir une boutique pour exercer son travail de Traiteur.

Un projet qui se met en place dès ce mardi 23 mai 2023 au 4 de l’avenue Jean Jaurès à Chalon sur Saône ( avenue de la Gare pour les Chalonnais) et ce dans le locaux qui ce qui a été la boucherie renommée Monin.

Delphine Nardelli âgé de 37 ans, mariée à Damien, est une ancienne élève du CIFA Jean Lameloise à Mercurey ou elle a fait sa formation tout en passant chez différents Maîtres d’Apprentissage et ensuite employeurs en ayant dans sa tête son projet : avoir un jour « SA » boutique traiteur. C’est enfin arrivé et « En Faim » voit le jour, ou du moins continue dans la boutique car Delphine a avancé dans son métier et ce depuis sa base opérationnelle de Chatenoy le Royal.

Tout est fait maison de A à Z

« En Faim « ce sont deux aspects de l’activité Traiteur :

- La boutique, ouverte au public désireux d’y trouver des salades composés, de la charcuterie, des terrines, des pâtés en croute, mais aussi des plats cuisinés autour de viandes et de poissons, ou encore des poulets rôtis, sans oublier pour le midi des « lunchs box » comprenant une entrée, un plat et un dessert. Le service sera assurée par une vendeuse dans la boutique.

- La cuisine équipée ou c’est Delphine elle-même qui prépare ce qui va en boutique, mais aussi tout ce qui est commandé pour tous les types d’évènements : mariages, baptêmes, réceptions et autres manifestations, du buffet apéritif au repas complets pouvant aussi passer par des plateaux-repas.

« Tout est fait maison, avec des produits que je vais chercher auprès de producteurs locaux; » tient à préciser Delphine Nardelli, laquelle vient d’ajouter une nouvelle corde à son arc après une formation en pâtisserie à l’Ecole Internationale du Savoir Faire Français.

Une véritable proximité pour la clientèle qui doit trouver son bonheur dès ce mardi 23 mai 2023 à partir de 9h, jour d’ouverture de la boutique « En Faim ».

JC Reynaud



Renseignements pratiques

Boutique traiteur « En Faim «

4 avenue Jean Jaurès

71100 - Chalon sur Saône

Tel : 07 83 35 10 13

Mail : enfaim.traiteur71@gmail.com

Jours d’ouverture :

Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30

Dimanche de 8h à 12h30