Mettez de la couleur dans votre communication avec Baba au Com’ !

Eva Blazy-Nouillot, à la tête de son entreprise « Baba au Com’ » vous propose son expertise communication à temps partagé pour vos petites, moyennes et grandes entreprises !

Info Chalon a rencontré cette trentenaire dynamique et passionnée au sein de son atelier créatif et coloré en plein cœur de Chalon sur Saône.

Forte de sa formation et de ses 17 années d’expérience professionnelle dans le secteur de la communication, Éva s'est lancée il y a un peu plus de 6 mois.

« J’occupais un poste de cadre de direction dans le secteur de la santé depuis plusieurs années. Pendant la crise Covid, j’ai dû gérer des centres de vaccination, cela n’a pas toujours été évident et loin de mon cœur de métier : la communication. J’ai alors décidé d'exercer mon métier autrement et à mon compte ! » a confié Eva à Info Chalon.

C’est de cette manière qu’est donc née « Baba au com’ ».

Une offre de communication à la carte, adaptable et flexible, pour un service ponctuel ou pour une mission plus longue, c’est vous qui choisissez !

« Par exemple, j’ai eu une mission de 6 mois dans un grand groupe industriel où j’ai remplacé une salariée en congé maternité. Aussi, j’entame maintenant un challenge complètement différent avec l’accompagnement d’un micro-entrepreneur dans le lancement de son entreprise : de la recherche de son nom commercial, à la création de son logo ou l’élaboration de flyers et de cartes de visite en passant par la gestion de ses réseaux sociaux »a expliqué cette créatrice de communication.

Vous l’aurez compris, Baba au com’ c’est un cabinet d’expertise de communication totalement personnalisable !

« Ce côté polyvalent et varié me permet aussi de piocher des idées et de retenir des leviers d’un client à un autre ! » a témoigné Eva.

L’avantage de ce service externalisé c’est aussi de permettre à un professionnel qui n’a pas les moyens de recruter, de confier à une personne extérieure la fonction « communication » dont son entreprise a besoin.

« Je suis convaincue que l’externalisation de certaines fonctions et le temps partagé sont l’avenir des entreprises ! » a ajouté Eva.





Une communication 360° adaptée à vos besoins !

Pour entrer un peu plus dans le détail, cette professionnelle de la com’ vous propose : (liste non exhaustive)

Communication digitale / Relation presse et médias / Graphisme /Rédaction / E-mailing / Newletter /Mise à jour de site web / Vidéo d'entreprise / Journal interne / Gestion des réseaux sociaux /Animation intranet / Organisation d’événements clef en main /Animation des partenariats...

Enfin, son côté créatif, artistique, coloré sauront vous séduire afin de dynamiser votre entreprise !

