AVIS DE DECES - Monsieur Pierre CORDIER

SAINT-RÉMY (71)



Evelyne et Gilles Bourgeois,

Annick Cordier et Marc Dailloux,

Martine et Yves Desbrosses,

Sylvie et François Boissier,

Jean Pierre Cordier et Valérie Humblot,

ses enfants,

Loïc, Nais, Joffrey, Jessica, Séverine, Quentin, Laura, Tony, Fanny, Manon,

ses petits-enfants,

Matthias, Sacha, Gaspard, Anouk, Edda, Olivia,

ses arrière-petits-enfants,

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre CORDIER

Ancien professeur de menuiserie au Moulin Joli

Adjoint au maire de Saint-Rémy de 1977 à 1983

Président du SIVOM

de 1983 à 1989

survenu le 19 mai 2023,

à l'âge de 88 ans.

La cérémonie civile aura lieu, mardi 30 mai 2023, à 9h15, au crématorium de Crissey.

Papy pierre repose à la chambre funéraire Roc Eclerc, route de Lyon, à Saint-Rémy, jusqu'au jeudi 25 mai inclus.

Pas de plaques.

Fleurs naturelles uniquement.

Et rappelle à votre souvenir

Michelle

son épouse, décédée en 1979.