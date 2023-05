Les lycéens de Fontaines à la découverte des ainés de Mercurey et du Club du Cep d'Or

Ce mardi

, à Mercurey, 25 élèves d’une classe de 2nd du Lycée Agricole de Fontaines, accompagnés de deux de leurs professeurs, sont venus rencontrer les anciens de l’association du Club du Cep d’Or.

Ces lycéens venant pour la plupart, de la Bresse, de la Côte d’Or, du Charolais ou de la Saône et Loire, ne se destinent pas qu’aux carrières agricoles, l’enseignement qui leur est dispensé propose plusieurs filières différentes, dont le choix se fera pour eux l’année prochaine, ou dans 2 ans.

En amont, par petits groupes, les jeunes avaient préparé leurs questions ; sur le territoire ; sur le terroir ; sur la vie associative du village : Comment s’est crée votre association ? Quelle a été son évolution ? La disparition de nombreux commerces a-t-elle changé votre mode de vie ? Etc. Etes-vous impactés ou avantagés par la Grande Rue qui coupe le village en deux ? Comment envisagez-vous le futur ?

Les questions fusent et l’échange devient instructif.

Le Club du Cep d’Or existe depuis plus de 50 ans. A sa création il rassemblait environ 80 personnes. Celles-ci se réunissaient pour créer du lien, autour de jeux de société, de création d’objets dans divers matériaux, de travaux d’aiguilles tels que, tricots, broderies,. Ceux-ci étaient présentés lors d’une exposition-vente annuelle, dont le fruit permettait aux adhérents de faire un petit voyage. Au fil du temps, les générations se sont succédé, et le club, toujours actif, continue d’accueillir toute personne en recherche de lien social et qui désire rompre sa solitude.

Le tissu associatif à Mercurey demeure riche. Allant du Football, Vélo ou Tennis en passant par la Pêche, la Chasse, La Ronde des Doudous, Art et Musique, l’ODG qui rassemble des vignerons, jusqu’à Sauvegarde du Patrimoine ou l’association de l’Angélus, l’éventail reste large et offre aux habitants de tous âges, pas moins de 23 associations.

Après avoir pris de nombreuses notes, et afin de compléter leur « enquête » les élèves reviendront dans le village prochainement, pour une visite chez un vigneron de Mercurey.