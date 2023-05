Courir à Chatenoy : le retour en images avec Info Chalon

Pour cette traditionnelle course chatenoyenne, les coureurs ont été une nouvelle fois au rendez-vous puisque ce sont près de 800 coureurs qui avaient pris leur ticket pour le départ d’une des courses proposées par l’association « Les foulées du parc ».

Et pour couronner le tout, la météo s’est même montrée clémente en ce 18 mai !



Le matin, ce sont plus de 300 enfants âgés de 3 à 11 ans qui ont couru sur les parcours allant de 350 à 1500 m.

Et on peut dire que l’ambiance était au rendez-vous dans le splendide parc du château de Chatenoy-en-Bresse pour encourager les petits sportifs en herbe !

Pour animer la journée, Éva et Émilie, futures participantes au 4L Trophy 2024 étaient présentes, accompagnées de leur jolie 4L pour échanger avec le public sur leurs futures aventures.

Pour en savoir plus, rendez-vous ici.

La journée s’est poursuivie dans l’après midi avec la course « jeunes », la course des « as » et le relais.

L’ensemble des participants a pu revêtir le maillot offert par les sponsors « Sport 2000 » et « Ally Print ».

Le coloris orange a été très apprécié par les athlètes du jour !

Enfin, ce sont plus d’une centaine de coureurs qui ont pris le départ de la course familiale, la nouveauté très attendue pour 2023 : la course « couleur ».

Un gros succès qui a clôturé cette journée sportive dans une ambiance festive et conviviale.

Voici le palmarès de la course chronométrée :

Hommes :

1er exéco en 35’04, ils ont couru ensemble sur toute la course : Sébastien LASALLE (FC Gueugnon) et Dimitri BOUGEOIS (EA Mâcon)

3ème Romain TERREAU (CHALON TRIATHLON CLUB) en 36’54

Femmes :

1ère : Marie-Charlotte ALBEJANO (TEAM SPORT 2 000) en 40’25

2ème Enora NIORT (GCA) en 48’05

3ème Mireille JOLY (Asso trail Tournus) en 48’15

Pour la remise de prix, de nombreuses personnalités étaient présentes aux côtés du président et du vice-président de l’association organisatrice : Messieurs Arnaud Pagant et Laurent Capello.

En effet, Madame le Maire de Chatenoy-en-Bresse, Joëlle Schwob, avait fait le déplacement accompagnée de son adjoint Georges Frost et entourée par Raymond Burdin, Maire de Saint-Marcel, Madame Sabrina Guillemenet, Conseillère municipale de Lans, Madame Valérie Bessard, conseillère municipale d’Oslon, Monsieur Jean-Michel Desmard, conseiller départemental.

Madame Dominique Melin, vice-présidente du Grand Chalon en charge des sports était également présente pour saluer cette initiative sportive qui perdure depuis plus de 30 ans.

L’association « Les foulées du parc » remercient vivement les 60 bénévoles qui ont œuvré à la préparation et au bon déroulement de cette course : « sans eux rien ne serait possible » a précisé Amélie Fougère, responsable de la communication de l’association à Info Chalon.

L’ensemble de l’association remercie également José Utiel de l’association Spirit of Josette, ainsi que tous les enfants et enseignants de l’école Jacques Brel qui l’ont accompagné sur le parcours de la course des As.

Enfin, les organisateurs remercient vivement l’association Les Amis de l’école, tous leurs soutiens financiers, la mairie de Chatenoy-en-Bresse, le Grand Chalon, Le département 71 et Isabelle et Didier POMMEY pour l’excellente animation tout au long de la journée.

Un bilan plus que positif pour cette course légendaire chatenoyenne qui va permettre, cette année encore, une belle subvention à la coopérative scolaire.

« Les Foulées du Parc » vous donnent d’ores et déjà rendez-vous en 2024 pour la 32ème édition : réservez votre jeudi de l’ascension soit le 9 mai prochain !

Pour suivre l’actualité de l’association c’est par ici.

Amandine Cerrone.

Photos fournies par Les Foulées du Parc.