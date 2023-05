Pierre Boquillon nous a quittés

Bien triste nouvelle pour le monde des Combattants d’Algérie qui est tombée en fin de semaine à 48h de l’ouverture de l’exposition Phila France 2023 au Parc des Expositions. Pierre Boquillon ancien président de l’Association Chalonnaise de Philatélie est décédé le 24 mai 2023 dans sa 85e année, il était né le 7 novembre 1938 du coté de Bruyère dans les Vosges.

Titulaire de la Croix du Combattant, Pierre Boquillon a servi dans la Marine Nationale en ayant navigué ale long des cotes algériennes pour en assurer la protection. Cet ancien enseignant au lycée Niepce entre autres, était membre fondateur du Comité local de la Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Afrique du Nord (FNACA) à Châtenoy le Royal, comité qui a vu le jour en 1970. Il en a été le vice Président de 1970 à 1973, puis président de 1973 à 1976. On le retrouvera ensuite au poste de Porte-Drapeau en 1999 et ce jusqu’en 2020, tout en s’occupant également de la Commission Voyages au sein de la FNACA.

Durant 6 ans il organisera et participera avec la FNACA au Carnaval de Chalon en gérant chars et costumes, une preuve de sa bonne humeur et de son plaisir de vivre et dont la voix résonnera encore longtemps au sein du Comité Local.

Tout en ayant une pensée pour Claude son épouse décédée le 24 Juin 2021, info-chalon.com présente ses très sincères condoléances à leur fille Dominique ainsi qu’à la famille.

Les obsèques de Pierre Boquillon auront lieu le mercredi 7 juin à 10h en l’église Saint Martin de Châtenoy le Royal, s’en suivra la crémation à Crissey.



JC Reynaud