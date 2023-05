Nouvel événement à LaPéniche, en collaboration avec Propagation Bis et le festival Mutoscope !

http://www.propagationbis.fr/

Nous allons proposer une sélection des meilleurs courts-métrages qui vont vous en mettre plein les mirettes et vous vriller le cerveau, bien aidés en cela par les champions de la sélection de courts-métrages chelous : L’association Lyonnaise Zone Bis et plus particulièrement le festival de Courts-métrages mutants MUTOSCOPE.

https://www.mutoscope.fr/

Avec aussi la présence de Mathilde Kitteh pour la présentation de la saison 7 de « Les Kassos » dont elle est la réalisatrice,

et également la présence Alexis Beaumont, réalisateur de la série Vermin.

Et en fin de soirée le groupe Kérosène!

Kérosène! est un projet tout frais saveur strip club, paillettes et larsen.

Du rock en français, pop et sensuel.

Tarif unique : 5 €

Un nouveau format pour lier le cinéma indépendant et la musique indépendante :)