Rencontre des élèves de la section sportive foot du collège Aragon de Châtenoy le Royal avec Franck Raviot entraineur des gardiens de but de l’équipe de France.

Franck Raviot, entraîneur des gardiens de but de l’équipe de France et adjoint de Didier Deschamps, est le parrain de la section sportive football du collège Aragon. Il est vrai que ce sportif de haut niveau reste très attaché à ses origines et au club où il a commencé d’évoluer.

Ce vendredi matin 26 mai, Franck Raviot était en visite au collège pour une rencontre avec les élèves de 3ème et 4ème, licenciés à la section sportive supervisée par Florence Fautrelle professeur EPS du collège, et élèves qui peuvent être intéressés. Franck Courdier, animateur sportif de la ville, a projeté aux 28 élèves un film sur les séances d’entrainements des gardiens de but de l’équipe de France afin qu’ils puissent se faire une idée du travail et des exigences afférents à cette position de joueurs de haut niveau.

Franc Raviot en a profité pour faire une véritable leçon de civisme en prenant toujours comme exemple et support le sport, depuis son entrée au club de Châtenoy et son évolution dans ce sport auquel beaucoup de force de caractère est nécessaire. « Châtenoy, c’est le club où j’ai commencé, où j’ai gagné mes premiers matchs mais aussi subi mes premières défaites… C’est chouette de venir à Clairefontaine où il s’est préparée de grandes coupes mais ce n’est pas tout… Il faut avant tout respecter l’autre avec ses différences, garçons ou filles, la mixité est importante. Dans la vie, il y a 2 possibilités : la première, la plus facile est celle de ne pas écouter, ne pas accepter les remarques, ne pas travailler en classe… les résultats ne seront pas ceux espérés, l’autre position est d’écouter ses parents, les professeurs, les éducateurs, d’accepter les remarques, tout simplement de travailler. Le travail paie toujours. Il ne faut pas croire que les joueurs de l’équipe de France n’ont eu que de la chance, non, ils ont bossé et ils travaillent dur tous les jours que ce soit aux entrainements mais aussi sur leur hygiène de vie, nourriture, sommeil, entretien de leur forme physique… »

Franck Raviot a tenu le même discours aux 31 élèves de 6ème et 5ème qu’il a rencontrés en fin de matinée. Il leur a parlé des souvenirs qu’il garde de la coupe du monde 2018.

Les jeunes ont eu la possibilité de poser des questions à l’ancien joueur de l’ASCR. Chaque groupe avait préparé de nombreuses questions, questions sur ses rapports avec les joueurs, avec Didier Deschamps, sur l’attitude des argentins lors de la dernière coupe du monde… un grand nombre de questions auxquelles l’entraineur des gardiens de but a répondu sans détour, avec simplicité rappelant que les coupes du monde sont chaque fois une aventure, sans oublier de préciser le respect qu’il a envers des personnes comme Didier Deschamps sélectionneur ou Hugo Lloris ancien capitaine de l’équipe de France. Pour l’attitude des argentins, il a juste mentionné le manque de fairplay, de respect…

Henri Lombard, adjoint aux sports, était présent dès le début de la rencontre entre les jeunes collégiens, collégiennes et Franck Raviot. Vincent Bergeret est venu saluer l’ancien joueur de l’ASCR en présence de Christina Oliveira principale du collège et des animateurs de l’UNSS Foot.

Franck Raviot a exprimé sa fierté et sa grande satisfaction de venir à la rencontre des élèves chaque fois qu’il le peut.

