Le local du club de modélisme naval de Châtenoy le Royal porte désormais le nom "Espace Emile Verdat".

L’association le modélisme naval châtenoyen, par son président Jean-Charles Neel, avait sollicité la municipalité pour donner le nom d’Emile Verdat à leur local. La cérémonie d’inauguration s’est déroulée le samedi 27 mai selon la tradition et le protocole militaire pour rendre hommage à Emile Verdat, aspirant à la brigade des fusiliers-marins, décédé le 10 novembre 1914 à Dixmude en Belgique :

montée des couleurs, sonneries réglementaires, hymne national.

En présence de l’association des sous-mariniers « Perle » représentée par son président Louis-Claude Bonnefous et le porte-drapeau Pascal Bosseur, de Vincent Bergeret maire de la ville, d’élus et de membres du modélisme naval, Jean-Charles Neel a officiellement dévoilé la plaque portant le nom d’Emile Verdat. A la suite de son discours rappelant la bataille de Dixmude, Louis-Claude Bonnefous a lu le poème à la mémoire des jeunes fusiliers-marins de 1914 co-écrit par David et Joël Moreau.

Qui était Emile Verdat ?

Emile Verdat est né le 11 mars 1895 à Châtenoy le Royal (Saône-et-Loire) - Décédé le 10 novembre 1914 à Dixmude (Belgique).

Il entre dans la Marine en 1913, Aspirant de 2ème classe, il est affecté en 1914 comme chef de section au 2ème Régiment de Fusiliers-Marins. Il combattit du 16 octobre au 10 novembre 1914 et fût tué au cours des derniers combats à seulement 19 ans. Jugement déclaratif de décès rendu le 10 juillet 1920 à Chalon-Sur-Saône, transcrit le 22 juillet à Châtenoy-le-Royal : MORT POUR LA FRANCE EN OPÉRATIONS.

Par décision du 4 novembre 1915, l'aspirant Verdat a reçu la citation suivante à l'ordre de la Brigade : "Débordé par des forces ennemies très supérieures, a maintenu ses hommes à leurs postes et résisté jusqu'à la dernière extrémité."

Par décret du 13 décembre 1921 (JO du 16 décembre 1921), il a été nommé chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume.

Son nom figure sur le monument aux morts de Châtenoy-le-Royal, sur la plaque commémorative de l’école St Charles à St Brieuc, au mémorial des officiers de marine et depuis le 27 mai sur la plaque dans le hall d’entrée du local du modélisme naval châtenoyen.

A l’issue de cette inauguration, le président du modélisme naval a convié les participants à venir prendre le verre de l’amitié.

C.Cléaux