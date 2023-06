e-magine, situé rue de la banque, fête son premier anniversaire !

Il y a 1 an, info-chalon rencontrait Sandrine Martin qui installait son centre expert ‘e-magine, la clinic esthétic’ 7, rue de la banque à Chalon-sur-Saône. Entourée de son équipe : Bettina et Charlène, épilation définitive (laser diode, électrolyse), minceur localisée par cryolipolyse et traitement de la peau avec les soins visage BDR® vous sont proposés dans une ambiance très cosy. Très contente de cette première année d’activité dans notre ville, toute l’équipe a accueilli les invités pour un petit verre de l’amitié afin de fêter ce tout premier anniversaire.

Lire notre article du 14 juin 2022 : https://www.info-chalon.com/articles/2022/06/14/70658/e-magine-a-ouvert-ses-portes-a-chalon-sur-saone/

SBR