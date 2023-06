Présentation des animations de l'été 2023 : L'été est de retour à Chalon-sur-Saône !

Jeudi 8 juin, 14 heures, Square Chabas, c'est entouré de nombreux élus que le maire de Chalon-sur-Saône a présenté la programmation de l'été 2023 concoctée pou le plus grand plaisir des Chalonnais, toujours plus nombreux à profiter des animations estivales. Plus de détails avec Info Chalon.

Cette année encore, la Ville de Chalon-sur-Saône a préparé un programme riche et varié du 10 juin au 27 août 2023. Cette programmation a été concoctée pour le plus grand plaisir d'un public toujours plus nombreux à profiter de ces animations. Ces dernières sont gratuites (sauf mention spécifique).

L'été est également ponctué par de nombreux rendez-vous proposés par les différentes structures de la Ville.

C'est entouré de nombreux élus que Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, a présenté dans les grandes lignes les temps forts de cette programmation intitulée cette année «Au Fil de l'été».

Les Guinguettes



Guinguettes Port Villiers

Du vendredi 30 juin au dimanche 16 juillet - 16 heures / 23 heures 30

Rendez-vous attendu lançant les festivités des étés chalonnais, le Port Villiers se remet à l'heure de la guinguette pour profiter du bord de Saône

Restauration (4 chalets + le kiosque et concerts tous les soirs)

Guinguettes Jardin géo botanique

Du lundi 24 juillet au vendredi 4 août

Venez-vous évader au sein de ce lieu inédit, intimiste et feutré : spectacle musical, spectacle promenade, concert, atelier vitrail… (sur inscriptions)

Guinguettes Quai de la Monnaie

Du samedi 5 au dimanche 13 août - 18 heures /23 heures 30

L'été se prolonge sur l’ile Saint-Laurent à l’occasion de la guinguette du Quai de la Monnaie : concert chaque soir, marché artisanal et restauration.

Guinguettes Bastion Sainte-Marie

Du samedi 12 au dimanche 27 août - 15 heures /21 heures

Pour profiter de la Saône : pédalos, ludothèque, mini-golf, escalade, thés dansants et espace restauration.

Tout l'été

Chalets restauration

Port Villiers (le kiosque tout l'été …)

Brasserie MIB, Alain Gallet, Chalon Bar, le Toqu’art (nouveau) le Kiosque (nouveau)

Quai de la Monnaie

Fouad Alsoufi, L’Hexagone (nouveau)

Bastion Sainte-Marie

Fouad Alsoufi, Ice Flower

Ballades à Chalon

Du 10 juin au 8 juillet

Temps fort de l’agenda culturel de l'été mêlant musique et patrimoine dans des lieux emblématiques. En partenariat avec la Fédération Musicale, le Conservatoire et les Rondes de Nuit.

Navettes fluviales

Du 30 juin au 20 août (trajet Port Villiers – La Roseraie Saint-Nicolas

Du lundi au vendredi : 14 heures /19 heures

Samedi et dimanche : 12 heures /19 heures

10 places par trajet / pas de réservation possible

Prix public : 2 euros par traversée / gratuit pour les moins de 8 ans

Pour info : 11 312 passagers trransportés en 2022

Garçon la note

Du 5 juillet au 25 août - 20 heures 30

Chaque soir un concert de musique variée est proposé à la terrasse d'un café ou d'un restaurant de Chalon ou du Grand Chalon.

Plus d'informations à Office du tourisme

Saison du Cloître

Du 7 juillet 25 août - 20 heures

Tout au long de l’été, le Cloître de la Cathédrale Saint-Vincent sera la scène ouverte de concerts intimistes de musique classique, de chant lyriques et de musiques du monde.

Réservation à l'Office de Tourisme

Ciné sous les étoiles

Du 1 er au 24 août

15ème anniversaire pour ces rendez-vous du cinéma ! Projection de classiques du cinéma français et international (Shrek, les Visiteurs, Harry Potter…).

8 séances sont programmées à la tombée de la nuit dans différents quartiers de la ville.

Des baptêmes de montgolfière en vol captif et des buvettes seront proposés à certaines séances.

Les Rondes de Nuit

Du 2 au 30 août

Cette année l’association chalonnaise «Les Rondes de Nuit» qui nous fait voyager dans le temps et nous fait découvrir l’histoire, l’architecture et des anecdotes sur les lieux incontournables du quartier Sainte-Marie.

Réservation et information à l’Office du Tourisme

Plein tarif 10 euros, groupe et tarif réduit 8 euros

Les rendez-vous ponctuels



Les joutes nautiques

Samedi 10 et dimanche 11 juin – Port Villiers

La Ville accueille pour la seconde année une manche du championnat de France de joute nautique, méthode lyonnaise, organisée par la Ligue Rhône-Alpes Auvergne de Joute et de Sauvetage Nautique.

Fête de la musique

Mercredi 21 juin – 18 heures /1 heures 30

Evènement musical du premier jour de l'été avec une programmation faisant la part belle aux groupes locaux qui se produiront Place de l'Hôtel-de-Ville, Place Saint-Vincent et au Jardin de l'Arquebuse (ambiance plus intimiste)

Fête de la Saint-Jean et 35ème Montgolfiades

Samedi 24 et dimanche 25 juin - Prairie Saint-Nicolas

Quand l’union fait la force… Deux événements festifs se regroupent à la même date et au même endroit !

• Fête de la Saint-Jean : le samedi 24, à partir de 20 heures, venez pique-niquez à la Prairie Saint-Nicolas, admirez la mise à feu du bûcher géant et profitez du feu d'artifice

• Montgolfiades : samedi 24 et dimanche 25, les aérostiers de la France entière se retrouvent pour un weekend de compétition amicale avec de nombreuses démonstrations aériennes (parachutistes, pilotes ULM, voltige…). Cette année, reconstitution du premier vol en montgolfière des Frères Montgolfier à ne pas rater !

Festisport

Samedi 1 er juillet – esplanade de l'Espace nautique,

Journée festive autour des la découverte des pratiques sportives olympiques présentes sur le territoire avec le soutien des clubs et associations sportives du territoire. L'événement ouvre l'année olympique sur les territoires de Chalon et du Grand Chalon

32ème Rallye Bourgogne Côte Chalonnaise

Du 7 au 9 juillet

12 épreuves spéciales. 450 kilomètres. 160 kilomètres de chrono. 160 concurrents alignés.

Tous les amateurs de sport automobile se régaleront en suivant les différents concurrents

sur les routes de la Côte chalonnaise.

Livrodrome

Mardi 11 juillet - 10 heures /18 heures, Square Chabas

Parc d'attractions littéraires, gratuit et unique en France.

Ouverts à toutes et tous, s’adressant aux lecteurs comme aux non-lecteurs, ces 20 attractions feront vivre une expérience littéraire unique.

Fête nationale du 14 juillet

• Régates en amont du pont de Bourgogne, de 9 heures à 16 heures, par le Yacht Club

• Démonstrations de ski nautique et de wakeboard de 18 heures 30 à 19 heures 30 par le Yacht Club

• Cérémonie patriotique (19 heures) puis défilé (19 heures 50)

• Descente de la Sâone aux flambeaux (22 heures) par l’Asprenaut

• Feu d’artifice (22 heures 30) tiré depuis les Granges Forestier

• Grand bal populaire (23 heures) place de l’Hôtel-de-Ville par le groupe Krystal LiveBand

Chalon dans la rue

Du mercredi 19 au dimanche 23 juillet

Pendant 5 jours, 166 compagnies vont investir la ville et transformer Chalon-sur-Saône en une scène à ciel ouvert. Du petit matin jusque tard dans la nuit, 175 spectacles vont s'enchaîner dans les rues, les places, les jardins. Cirque, danse, théâtre, marionnettes, performances, musique, déambulations, créations intimes ou spectacles grands formats : Chalon dans la rue révèle l'extraordinaire diversité des arts de la rue. Ses spectacles, essentiellement gratuits, s'adressent à toutes et tous.

(Plus de détails à venir sur Info Chalon)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati