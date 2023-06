Les maternelles de Romain Rolland en mode jeux olympiques

Lundi 5 juin, les élèves de l'école maternelle Romain Rolland ont participé à des jeux athlétiques au Stade Léo Lagrange.Les enfants âgés de 2 à 6 ans ont couru, sauté et lancé ... et ont tous gagné une médaille !

Cet événement s'inscrit dans le projet "les p'tits sportifs" menés par les quatre enseignantes. Cette année les élèves ont ainsi pu pratiquer (et découvrir des lieux de pratiques sportives) de la gymnastique, de la lutte, du vélo, du football ainsi que du tennis et de la natation pour les plus grands.