GOLF : Le Chalonnais Corentin Besse champion de Bourgogne-Franche-Comté U16.

Après celui de 1re division remporté fin avril au Golf d’Avoise par l’équipe 1 messieurs, un second titre régional est tombé ce week-end dans l’escarcelle de l’AS Golf Chalon. Grâce à Corentin Besse, qui, pour la seconde année consécutive, a été sacré champion de Bourgogne-Franche-Comté. Ayant troqué le titre U14 acquis en 2022 pour le titre U16, c’est-à-dire des moins de 16 ans, en 2023.

Très régulier

La compétition s’est déroulée sur le parcours du golf doubiste de Prunevelle, parallèlement au Grand Prix du Pays de Montbéliard. Et la partie n’était pas gagnée d’avance, tant l’adversité était grande, avec notamment la présence de deux joueurs possédant un bien meilleur index que le sien, le favori de l’épreuve, le représentant du Golf de Rougemont Fadi Burnet et le Bisontin Vadim Dejour. En tête à l’issue de la première journée avec un score de 77, Fadi Burnet s’est effondré le dimanche, rendant une carte de 86. Pendant ce temps, Corentin Besse, très régulier, performait deux fois à 80, soit 8 au dessus du par. Suffisant pour s’adjuger le titre, en devançant Vadim Dejour au bénéfice d’un meilleur 2e tour, les deux joueurs terminant sur le score de 160.

Bravo au jeune espoir du golf chalonnais pour son exploit. Une réussite à laquelle on peut associer Maxime et Camille, ses parents, Laurent Seinger, son coach, et Ludovic Dugenest, responsable de la commission en charge de l’école de golf.

Sylvain Chenu à l’honneur

Il était dit qu’en ce deuxième week-end de juin le club cher au président Carl Fraselle se mettrait en évidence sur les greens du Golf de Prunevelle. Déjouant les pronostics, l’expérimenté Sylvain Chenu, qui participait au très relevé Grand Prix du Pays de Montbéliard, s’est classé 2e en brut et 1er en net en mid-amateurs sur 69 concurrents. En finissant à +9.

