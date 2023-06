Boule d’Or Chalonnaise : J-6 avant d’aller en terre helvétique pour rencontrer les meilleures formations boulistes

Représenter au mieux les couleurs chalonnaises, c’est le mot d’ordre de l’organisateur de ce séjour !

Lundi 12 juin, à partir de 10 heures, avait lieu au Clos Papillot à Chalon-sur-Saône, la dernière réunion de préparation avant le séjour en terre helvétique de la Section Suisse de la boule d’Or Chalonnaise.

Initialement prévue avec une délégation de 14, suite à des indisponibilités de dernière minute, ce sont finalement 10 chalonnais qui participeront aux 4 rencontres internationales franco-suisses.

Le premier concours triplette de boules lyonnaises aura lieu le mardi 20 juin et le second en doublette le samedi 24 juin avec un plateau très relevé et les meilleures équipes suisses présentes : Blonay, Brassus, Yverdon, Genève … mais aussi des équipes française Thonon-les Bains…

Pour les concours pétanque, du 22 juin (boulodrome) et du 23 juin (aux pierriers) le club de Clarens fait office de favori car ce club très réputé possède dans ses licenciés de nombreux joueurs de haut niveau dont Nathalie Poget 3ème (au championnat du Monde), Victor Bonnetti (ancien entraineur de la sélection suisse féminine), Livio Grando, Philippe SanMartin … mais la doublette chalonnaise Blondet-Dubois qui a gagné le match aller à domicile et qui espère bien de nouveau créer la surprise.

Les chalonnais se sont donc entrainés une dernière fois et ont réglé toute les formalités de départ pour un séjour ludique d’une semaine composé de nombreuses autres activités.

Clin d’œil à Marc Neuzillet qui fêtait son anniversaire et remerciements à Denis IsaÏe pour le délicieux repas (Œufs meurettes…)

Résultats à suivre prochainement sur info-chalon