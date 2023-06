Jérôme RION en Bronze aux Championnat d’Europe Vétérans, Manu MICALI 7ème !

Les Judokas du Judo Club Chalonnais continuent de briller et ce, dans toutes les catégories d’âge.

En effet, depuis le début de saison, un petit groupe de Vétérans ont ainsi sillonner les routes de France et les différents tournois qui leur sont proposés afin de partager de bons moments sportifs entre copains et obtenir ainsi le droit de participer à différents Championnats.

2 d’entre eux, Jérôme RION et Emmanuel MICALI, se sont très tôt vite pris au jeu et se sont lancé le défis de participer au Championnat d’Europe qui allait se dérouler en SLOVENIE en début du mois de Juin.

Afin de mettre toutes les chances de leur côté, il a fallu s’organiser et trouver une aide financière pour un tel déplacement. INTERSPORT CHALON, et son directeur Clément THIVANT, ont ainsi offert à nos gaillards 2 Kimonos brodés nécessaires pour la compétition et les voilà partis pour l’aventure !

La journée de compétition s’est déroulée dans la ville de Podcetrtek en Slovénie où quelques 658 combattants étaient attendus. Pour leur première participation à ce championnat, Manu et Jérôme ont su brillamment s’illustrer chacun dans leur catégorie de poids avec un beau parcours pour Manu en -81kg qui terminera 7ème de la compétition et Jérôme, en -90kg, qui ne s’incline qu’en demi finale face au champion du monde 2022, le Roumain LOZOVANU. Remobiliser Jérôme s’impose par ippon en place de 3ème, et reviendra de son périple Slovène avec une belle médaille autour du cou.

Pratiquement au même moment, Yann DU CLOSEL,le coach du club, était à Paris avec Amélie BODIMBOURG et Mathis RAHA qui s’alignaient pour le championnat de France seniors 2ème Divison, et Hélène NASR pour le championnat 3ème division. Amélie s’inclinera prématurément, tout comme Hélène, tandis que Mathis terminera 7ème de la compétition alors qu’il avait le potentiel pour être sur le podium des +100kg.

Fin de saison sur les chapeaux de roue qui se terminera le WE prochain à Paris pour Christophe CHARDIN, le président, accompagné par Jérôme RION, qui tenteront de bien figurer au championnat de France Vétérans.