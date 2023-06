Green de l’Espoir : à Chalon un don de 946 euros pour Vaincre contre La Mucoviscidose

Chaque année, depuis maintenant deux décennies, le club service chalonnais organise sur le parcours de Saint-Nicolas une des quelque soixante-dix manches du Green de l’Espoir.

Une fois encore les golfeurs chalonnais, auxquels s’étaient joints quelques joueurs de l’extérieur (Avoise, Beaune...), se sont montrés généreux et solidaires en venant participer à nouveau à cette belle compétition en faveur de l’association Vaincre La Mucoviscidose. Il faut savoir que la jolie somme attribuée par le club cher au président Fraselle représente intégralement les droits de jeu de l’épreuve, disputée en scramble à deux.

Les familles Platret et Bouyssou au top

Chacune de ces soixante-dix manches, qui se déroulent de mars à octobre, est qualificative à la grande finale nationale, prévue cette année au Golf Paris Val d’Europe les 14 et 15 octobre prochains. C’est l’équipe familiale, composée de Sasha et de Silvère Platret, qui représentera le Golf de la Roseraie sur les greens du Golf francilien. En se classant première en net devant une autre équipe familiale formée d’Hélène et de Thibault Bouyssou, première en brut.

Une maladie génétique incurable

La mucoviscidose est une maladie génétique rare et incurable, qui détruit progressivement les poumons et le système digestif. Tous les trois jours, en France, un enfant naît atteint de mucoviscidose. Plus de deux millions de Français sont porteurs sains, sans le savoir, d’une mutation sur le gêne responsable de la terrible maladie. Organisé en partenariat avec la Fédération Française de Golf, le Green de l’Espoir, qui souffle en 2023 ses vingt-neuf bougies, permet de collecter des fonds entièrement reversés à Vaincre La Mucoviscidose. En 2022 plus de 190 000 € ont été recueillis dans le cadre du Green de l’Espoir.

Les résultats

Brut : 1. Hélène Bouyssou (Chalon) - Thibault Bouyssou (Chalon) 40, 2. Sasha Platret (Chalon) - Silvère Platret (Chalon) 39.

Net : 1. Sasha Platret (Chalon) - Silvère Platret (Chalon) 47, 2. Hélène Bouyssou (Chalon) -Thibault Bouyssou (Chalon) 46, 3. Ghislaine Dague (Chalon) - Alain Guichard (Chalon) 46, 4. Eric Planté (Chalon) - Virginie Planté (Chalon) 45, 5. Jean-Christophe Pichot (Chalon) - Jean-Marc Baratcabal (Chalon) 44, 6. Guy Robert (Chalon) - Maryse Robert (Chalon) 42.



Gabriel-Henri THEULOT