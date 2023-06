Bodeg'arts 2023 vous promet une ambiance d’enfer tout le week-end des 24 et 25 juin à la salle des fêtes de Châtenoy le Royal.

Florence Cottier, présidente de la Banda Desperados nous parle du programme



Les musiques :



Fiesta Eusébienne (21) Samedi et Dimanche

Ils nous font le plaisir de revenir cette année car ils ont gardé un magnifique souvenir de l'édition précédente !!

Ce groupe de musiciens agités vous fait partager les plus grands tubes des années 80 à aujourd'hui dans un style cuivré comme jamais !!!

De 8 à 71 ans, avec de l'arthrose, des rondeurs et malgré deux blondes, ils vous font chanter, danser et bouger sans aucune pitié !!

De Goldman à Johnny, de Gilbert Montagné à Queen, d'Adèle à Daft Punk, arborez vos habits de fête et laissez-vous emporter par cette folle envie de remuer !!

Leur musique et leur bonne humeur sont disponibles sans ordonnance ni modération mais restent néanmoins très contagieuses !!!

Nous saurons à coup sûr les accueillir une nouvelle fois de la plus belle des manières !!



Banda PassiFort (21) Samedi et dimanche

La Banda PassiFort nous vient d'Is-Sur-Tille (près de Dijon), ils seront donc quasiment à domicile !!

Cette banda pleine d'humour, de générosité, d'amour et d'humilité saura mettre le feu à notre festival et vous faire danser sur des musiques pop actuelles !! Contrairement à ce que pourrait faire penser le nom de leur groupe, ils sauront se faire entendre durant toute la durée du festival et faire sonner leurs trompettes, trombones et même leur guitare !!!



Le PC Brass Band (01) Samedi soir

C'est au cours de l'été 2010 que le PC Brass Band se crée autour d'un groupe d'amis souhaitant partager leur passion commune pour la musique de rue des brass band américains.

Leur répertoire se compose de titres des Youngblood Brass Band, Rebirth Brass Band ou encore des Hot 8 Brass Band mais aussi de reprises telles que "Seven Nation Army" ou "Sweet dreams".

Le groupe cuivré du PC Brass Band s'attache à partager sa musique aux couleurs funk, soul et jazz "New-Orleans".



La Fanfare Express (69) Dimanche

Prenez des cuivres assez fous pour jouer par -15°c ou par +40°c, et des percussionnistes capables de faire monter la température par n'importe quel temps. Insérez-les au cœur de votre évènement et vous récolterez un public survolté, porté par les tubes planétaires ré́-arrangés et interprétés par ces musiciens.

Fortement influencés par les brass band américains tel que Lucky Chops / YoungBlood Brass Band, les musiciens de Fanfare Express ont composé leur répertoire des morceaux les plus écoutés et visionnés du moment.



OMA Dimanche après midi

L’OMA, Orchestre Mobile Acoustique, est une formation de musiciens du tournugeois dirigée par quatre musiciens du Collectif du Galpon (Colin Bosio, Robin Limoge, Romain Maitrot et Aldric Plisson).

Entre reprises jazz et compositions originales, cet ensemble instrumental hybride propose une musique festive et entraînante.



Chorale Musique et Expressions : Châtenoy le Royal

Concert en salle des fêtes le dimanche à 14h.



Harmonie d'Ouroux sur Saône:

Concert en salle des fêtes le dimanche à 15h.

Et bien évidemment la Banda Desperados à certains moments clés du week-end !!



Animations :

Jeux pour enfants (pêche à la ligne, château gonflable etc...)

Dimanche après-midi démonstration rugby

Marché artisanal et producteurs, exposition et quelques surprises en plus.



Programme :

Samedi : 15h ouverture du festival et 18h inauguration

19h soirée anniversaire (repas sur réservation en salle des fêtes complet, mais snack et buvette en continu)



Dimanche : 10 h ouverture du festival

12h apéro musical

14h concert en salle des fêtes

15h concert en salle des fêtes

17h grand final et clôture du festival.



Entrée libre tout le week-end et musiques tout le week-end en intérieur et extérieur.

C.Cléaux