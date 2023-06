105 équipes, 800 joueurs et joueuses pour ce 40ème anniversaire de la fête du Foot organisée par le club de Châtenoy le Royal.

Ce week-end, l’exploit sportif n’a pas seulement été sur les terrains mais aussi au sein du club et de tous les bénévoles qui ont œuvré pour une réussite totale de cette 40ème fête organisée par l’ASCR.

Loïc Pineau et son équipe ont géré d’une manière hors norme le déroulement des différentes rencontres regroupant environ 800 joueurs et joueuses du niveau U7 au niveau U15.

Le samedi, dès 10h30 les équipes féminines U13 ont ouvert les hostilités avec le challenge Solène Durand. 10 équipes ont chacune défendu avec brio les couleurs de leur club. Les 105 joueuses ont marqué 75 buts lors de ces rencontres, ce qui a donné le classement suivant pour les 3 premières places :

1ère ASCR Châtenoy

2ème ASPTT Dijon

3ème La Clayette.

En même temps, se déroulait le challenge Baies de Soleil, tournoi U15 Féminine.

Là aussi les 12 équipes en lice se sont bien défendues, montrant ainsi la qualité du foot féminin avec 72 buts marqués, elles ont déjà une très bonne technique et une bonne maitrise du jeu. Pour ce Challenge les 3 premières équipes sont :

1ère MYF Moulin Yzeure Foot Bessay

2ème Gueugnon

3ème Niederhergheim.

En fin de matinée ce samedi de fête, une réception a eu lieu dans la salle Albert Cottet en présence de Roland Bertin, d’Henri Lombard, de Pascale Lepers, de Fabrice Rignon, de Marie-Thérèse Boissot, adjoints à la mairie, de Pascal Legoux conseiller municipal, de Daniel Rebillard président de l’OMS, des sponsors, de Guianni, 16 ans, représentant les jeunes arbitres du club... Le président du club, Jean-Christophe Frédéric, a remercié tous les bénévoles, les sponsors, les clubs présents à ces rencontres et son vice-président Pascal Albin organisateur de la fête.

Toujours le samedi de 17h00 à 22h45, pour le challenge Navoiseau tournoi U13 garçons, 16 équipes soit 171 joueurs pour un total de 105 buts marqués ont foulé les terrains du complexe sportif du Treffort de Châtenoy le Royal. Le classement des garçons de ce tournoi donne pour les trois premiers :

1er FC Chalon

2ème ASCR1

3ème Lux

Des matchs qui se sont déroulés sous une météo favorable dans une bonne ambiance.

Le dimanche comme le samedi la fête a battu son plein de visiteurs, visiteurs qui pouvaient profiter de la buvette et de la petite restauration aux stands tenus par les bénévoles du club. Deux autres stands avaient pris place dans l’enceinte du stade, Lionel Delahoche, directeur de l’école de conduite du réseau CER à Gergy, avait amené ses véhicules, ses scooters, son simulateur pour pouvoir faire connaitre les possibilités offertes pour apprendre à conduire.

Alliance Synergie et ses produits à l’Aloé Vera pour pallier aux petits maux courants chez les sportifs et autres.

Ces deux sponsors du club viennent s’ajouter à la liste de ceux qui apportent une aide au club. Le plus emblématique partenaire du club de Foot est les établissements Cottet.

Pour les rencontres, elles étaient surtout animées par les petits des catégories U7 avec 23 équipes, 98 joueurs et U9 avec 21 équipes 120 joueurs. Ces deux catégories de joueurs n’ont pas été classées mais comme les grands ils se sont vaillamment battus pour défendre leur club.

Il n’en était pas la même chose pour les U11, de la réussite dépendait l’obtention d’une coupe, récompense ultime lorsque l’on termine aux 3 premières places. Pas facile non plus avec des spectateurs très nombreux autour des terrains. Les U11 ont terminé dans l’ordre pour les 3 premiers :

1er Sennecey Le Grand

2ème Tournus

3ème Varennes

Une belle participation des clubs et une formidable équipe pour préparer et s’occuper du service durant ces deux jours (dirigeants, parents, éducateurs, éducatrices, joueuses et joueurs), la preuve encore une fois que le club de foot est une des associations phare de la ville de Châtenoy le Royal.

« L'ASCR a montré ce jour sa capacité à mobiliser ses adhérents et à organiser de grands évènements et qu'elle reste une famille formidable ! » Jean-Christophe Frédéric, président du club.

Loïc Pineau de l’ASCR : « La fête du foot 2023 en chiffres : c’est 105 équipes représentant 40 clubs, plus de 800 joueurs et joueuses, une centaine de bénévoles, plus de 500 buts marqués. Félicitations aux différents vainqueurs : en U11: Sennecey Le Grand, en U13 G challenge Pascal Navoiseau : FC Chalon, en U13 F challenge Solène Durand : AS Châtenoy, en U15 F challenge Baies de Soleil : Moulin Yzeure Foot Bessay ».

En fin de journée, les membres du club ont procédé au tirage de la tombola qui comme d’habitude était dotée de somptueux lots. Parmi les principaux, il y avait en premier lot un grand voyage pour 2 personnes au choix (Canada, USA, Thaïlande…), 2ème lot une croisière en méditerranée, 3ème lot une tondeuse à gazon tractée à batterie…

Une 40ème édition dont le club se rappellera pour la grosse fréquentation de visiteurs sous le soleil et la chaleur.

C.Cléaux