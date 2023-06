En Saône et Loire, le RN se dit "prêt à l'alternance"

Communiqué de presse

Sous l’impulsion de Jordan BARDELLA, le Rassemblement National organise dans chaque fédération, des formations ouvertes à tous ses adhérents, en vue de former à terme, des cadres du parti venant du peuple. En Saône-et-Loire, le représentant départemental Aurélien DUTREMBLE a reçu le samedi 17 juin 2023 deux formateurs à Chalon-sur-Saône pour une première session de formations, devant une quarantaine de participants voulant se préparer aux alternances de demain, et ce, à tous les échelons de la démocratie : Présidentielles, Législatives, Régionales, Départementales…

Les modules suivants ont été abordés :

· La stratégie du mouvement vers la prise du pouvoir ;

· Une politique économique et sociale au service des Français ;

· Face à l’Union Européenne, l’Alliance Européenne des Nations rendant la souveraineté nationale et en réinstaurant un contrôle aux frontières pour une sécurité intérieure retrouvée ;

· Une politique migratoire régulée et sécuritaire mettant fin à une immigration massive hors de contrôle avec une réponse judiciaire ferme et mise en œuvre ;

· La lutte contre les dangers du dogme sectaire du « wokisme » qui anéantit insidieusement, la culture occidentale ;

En résumé, le Rassemblement National y compris en Saône-et-Loire se forme et se spécialise pour réussir l’après Macron dans l’intérêt général, avec pour seul mot d’ordre « se mettre au service de la France et de son Peuple » dans le respect de la démocratie et des institutions.

Aurélien Dutremble

Délégué Départemental du Rassemblement National de Saône-et-Loire