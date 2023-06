Festisport à Chalon-sur-Saône le 1er juillet 2023

Plus de 30 disciplines présentent aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 seront à découvrir à Chalon-sur-Saône en partenariat avec des associations sportives locales. Avec une programmation aux petits oignons, le Grand Chalon et la ville de Chalon, labellisés "Terres de Jeux 2024" par le Comité organisateur des Jeux Olympiques et Paralympiques, proposeront une série de démonstrations et d'initiations afin de promouvoir le sport et les valeurs des Jeux auprès du grand public.

Plusieurs médiaillés Olympiques seront présent durant l'événement pour représenter leur discipline sportive : "On espère recevoir plus de 4.000 visiteurs qui pourront découvrir les 30 disciplines sportives présentent lors de l'événement avec en plus quelques nouveautés dont le basket à 3 contre 3, le breakdance et le skateboard, qui sont les nouveaux sports des Jeux Olympiques 2024", explique Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône.

En plus des démonstrations, une exposition aura lieu sur le thème des Jeux Olympiques : tenues, objets et matériels ayant appartenus à des champions.

Horaires et temps forts :

10h : Ouverture du village

11h :Performance de N. Vuillermot, Champion du monde de VTT trial

11h45 :Démonstration de basket acrobatique avec les Crazy Dunkers

12h15 : Temps officiel « Le sport sur nos territoires à travers les valeurs de l’Olympisme »

14h : Démonstration de double dutch (compétition artistique de corde à sauter)

14h15 : Performance de N. Vuillermot, Champion du monde de VTT trial

14h45 : Conférence « la vie d’un athlète olympique, entraînements, préparations physique et mentale » avec le témoignage de champions olympiques

16h00 : Démonstration de basket acrobatique avec les Crazy Dunkers

16h30 : Démonstration de gymnastique artistique acrobatique

17h00 : Battle de Break Dance

18h00 : Cérémonie de clôture

18h30 : Verre de l’amitié

Un agenda d’évènements sportifs qui se déclinera dans tous les bassins de vie

Fruit de la réflexion et de l’engagement des élus des 51 communes de l’agglomération, de nombreux évènements se tiendront dans les mois qui suivront Festi’Sport, dans les 6 bassins de vie de l’agglomération, et ce, jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques.

Organisés par des municipalités désireuses de travailler ensemble sur un projet commun et soutenus techniquement par le Grand Chalon, ces évènements grand public viseront, là encore, à véhiculer les valeurs de l’olympisme dans les différents bassins de vie du territoire en impliquant les associations qui y sont actives.

Programme :

Centre urbain :

Lundi 18 septembre 2023 : journée de sensibilisation à l’activité physique et à la nutrition à Chamforgeuil organisée par les CCAS de Frages-lès-Chalon, Fragnes-La-Loyère, Châtenoy-le Royal et l’Espace Santé Prévention

Mercredi 31 janvier 2024 au Parc des Expositions de Chalon : Évènement parasport en direction des publics en situation de handicap physique et psychique pour une meilleure inclusion au sein des structures locales.

17 au 19 mai 2024 : Championnats de France mutualisés Handisport à Chalon sur Saône. Chalon accueillera 400 athlètes handisport dans les disciplines suivantes : Natation, Basket fauteuil, Tennis de table, Escrime, Cécifoot et Showdown.

Plaine Nord :

Samedi 23 septembre 2023 à la plaine sportive de Gergy : Des Jeux en N’Ord, Journée, découverte, initiations et mise en valeur de la culture sportive des 9 communes du bassin de vie

Dimanche 24 septembre 2023 : Terre de Jeux intervillages organisé par le Tennis Club la Thaliette réunissant les communes de Virey-le-Grand, Fragnes-la Loyère, Lessard le National et leurs 18 associations sportives.

Bresse Chalonnaise :

Vendredi 30 juin 2023 : Les valeurs de l’Olympisme s’invitent chez les scolaires de la Bresse Chalonnaise au Parc de Châtenoy-en-Bresse

Jeudi 9 mai 2024 à Gergy : Course pour toutes et tous dans le parc de Châtenoy-en-Bresse avec l’objectif d’un échange sur les valeurs de l’olympisme

Plaine Sud :

Samedi 27 avril 2024 : Journée sportive sous la forme d’un circuit pédestre et cycliste autour des valeurs olympiques avec la participation des communes de Varennes-le-Grand, Saint-Loup-de-Varennes, Lux, La Charmée et Marnay

Côte chalonnaise :

Mars 2024 : Journée dédiée à Terres de Jeux dans le cadre de l’accueil des écoles primaires du bassin de vie lors de l’organisation du Marathon de la Côte Chalonnaise.

Vallée de la Dheune :

Samedi 1er juin 2024 : Les Jeux de la Dheune : jeux inter-villages à Saint-Léger-sur-Dheune en proposant des activités sportives, culturelles et gourmandes pour le plus grand nombre.



Événement de clôture le samedi 29 juin 2024 - Les Olympiades de Chalon et du Grand Chalon à la Prairie Saint Nicolas : Rencontre par équipe issues des 51 communes de l’Agglomération pour un grand moment de convivialité mêlant diverses activités sportives, culturelles et artistiques.