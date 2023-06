Châtenoy le Royal, Samedi 17 juin s’est déroulé le concours de pétanque inter-associatif organisé par l’Office Municipal des Sports.

C’est sous le soleil qui réchauffait bien les terrains que les 16 doublettes ont joué samedi après-midi pour défendre les couleurs de leurs associations.

Seulement 5 associations avaient répondu et s’étaient inscrites pour ce concours organisé par l’OMS de la ville. Les joueurs et joueuses représentant l’ASCR, l’OMS, l’ABCR, le tennis de table, l’échiquier royal ont, dans un esprit convivial, brillamment joué à la pétanque.

Tout l’après-midi, les boules ont tenté de s’approcher le plus près du cochonnet, histoire de faire gagner l’une ou l’autre des doublettes.

Sous le soleil, nos boulistes ont pris chaud, heureusement ils ont pu se désaltérer avec quelques boissons à la buvette.

Henri Lombard et Pascale Lepers, adjoints à la municipalité, sont venus apporter leur soutien moral aux joueuses et aux joueurs courageux sous cette chaleur de juin.

A chaque partie, les résultats étaient centralisés par Gérard qui a établi les scores à la fin de ces rencontres afin de déterminer les vainqueurs de ce concours.

Avant de donner les résultats, Daniel Rebillard, à la fois président de l’OMS et président de l’ABCR, a remercié tous les participants de leur présence à ces rencontres. Il a rappelé que le but de cette journée était, en priorité, la participation, permettant aux membres des diverses associations de se connaitre et de passer un bon moment. Chaque équipe a reçu une récompense.

Pour les trois premières équipes :

1ère De Michelli/Buchot (OMS)

2ème Xiong/Chauvard (ABCR)

3ème Gaël/Elisabeth (ABCR).

Cette journée conviviale s’est poursuivie par un apéritif et un repas entre les participants.

C.Cléaux