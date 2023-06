Le Bodeg'Arts à Châtenoy le Royal c'est aussi dimanche 25 juin à partir de 10h00.

On a retrouvé "Toutouche" !

Nouvelle soirée orageuse en perspective sur la Saône et Loire

Des orages potentiellement violents en approche sur la Saône et Loire

Coralie Charroud et Florent Sarah, fondateurs de la marque de puériculture ‘Les petits flocons’ s’engagent dans la lutte contre les cancers pédiatriques et dans la valorisation du savoir-faire français avec un ‘coffret naissance durable et engagé’