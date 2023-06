La triplette Silvère Redzepi (Blonay), Livio Grando (Clarens) et Philippe Dubois (Boule d’Or Chalonnaise) remporte la 7ème édition du concours international franco-suisse

Un concours organisé de la plus belle des manières par la Boule Ferrée de Blonay

C’est une délégation de 9 chalonnais qui se sont déplacés en terre helvétique et qui garderont des souvenirs ancrés à jamais tant la semaine du 18 juin au 25 juin a été chargée en amitié et fraternité entre les clubs suisses de Clarens-Blonay et celui de la Boule d’Or Chalonnaise.

Aussi, la Section Suisse de la Boule d’Or Chalonnaise remercie tous les adhérents du club de la Boule Ferrée de Blonay pour la remarquable organisation et gestion du concours international franco-suisse du 20 juin, qui grâce à Amedeo et Silvère s’est terminée très tard dans la nuit.

Elle remercie également la section Chalon du club de Clarens dirigée par Pierre-Alain, pour les nombreuses animations du jeudi 22 juin (La Neuve, Domaine de Jean Jacques, la paëlla de Miguel, la soirée pétanque…) et sa réception du samedi 24 juin (à la cabane de René)…

Résultats des 3 premières équipes du concours international franco suisse triplette :

1er : Silvère Redzepi (Bloney), Livio Grando (Clarens) et Philippe Dubois (Boule d’Or Chalonnaise) + 17

2ème : Patrick Chaplin (Cheminots), Miguel Baladan (Clarens) et Daniel Diry (Boule d’Or Chalonnaise) +4

3ème : J.P Blondet, Marie-Thérèse Bertheau (Boule d’Or Chalonnaise) et Victor Bonetti (Clarens) + 0

Pour terminer, la section suisse de la Boule d’Or Chalonnaise remercie ses nombreux sponsors et ses donateurs privés qui ont contribué à la durée du séjour.

J.P.B