MINERAL&GEM - L'édition 2023 du salon de Saint-Marie-aux-Mines bat tous les records

Un millier d'exposants... des dizaines de milliers de surface dédiés au monde des pierres sous toutes leurs formes. Brute, polie, taillée, toute la panoplie était proposée la semaine dernière au coeur de l'Alsace avec une 58e édition placée sous les meilleures auspices. En passant devant le salon de Munich, Sainte-Marie-aux-Mines s'inscrit comme l'un des plus grands rendez-vous mondiaux de la minéralogie et gemmologie.

Deux jours dédiés aux professionnels et deux autres dédiés au grand public, un savoureux cocktail qui permet à chacun de trouver son espace et sa clientèle. Des jours qui auront à n'en pas douter frappé les esprits pour cette édition 2023.

40 000 visiteurs et un joli symbole post-covid

Pour les adeptes de l'édition 2022, rares sont ceux qui n'avaient été victimes du COVID, et la fréquentation s'était vue amputer face aux risques liés à la crise sanitaire malgré une fréquentation déjà en hausse. La crise sanitaire, définitivement derrière nous, les visiteurs ont clairement déclaré leurs amours à la minéralogie et à l'univers de la "pierre", en répondant présents pour cette édition 2023. 40 000 pas moins que ça ! C'est un record inédit à mettre au profit des organisateurs.

Du Brésil au Maroc, en passant par la Namibie, l'Ethiopie ou la Hongrie...

Le monde s'est donné rendez-vous à Sainte-Marie aux Mines la semaine dernière. Venus des quatre coins du globe, on aura sans doute remarqué moins de Chinois ou de Péruviens mais globalement c'est un incroyable "zouk" de la minéralogie qui s'est refermé dimanche soir au coeur de l'Alsace. Un moment qui restera dans les annales, suscitant envies et frustrations de ne pas avoir mis la main sur la "pièce" tant désirée. La certitude, c'est qu'on est venu de loin et même de très loin afin de parcourir les allées de ce rendez-vous unique, qui est à faire et à refaire !

Bravo en attendant à tous les bénévoles pour l'organisation, l'accueil. Bravo aux associations locales mobilisées pour l'occasion. Bravo à nos cristalliers toujours désireux de révéler au grand public leurs trouvailles de l'année.. bravo tout simplement pour l'un des rendez-vous les plus cosmopolites qui soit au coeur de nos territoires !

Laurent Guillaumé