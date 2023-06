Chantal Lourguoui et Thierry Burtin, auxiliaires de vie sociale au CCAS de Châtenoy le Royal ont pris leur retraite.

Les auxiliaires de vie sociale font partie de ces personnes qui, au fur et à mesure de l’évolution du temps et de l’augmentation sans cesse de la population vieillissante, sont devenues les professionnelles incontournables pour palier à la demande d’aide pour le maintien à domicile des personnes âgées ou atteintes de certaines pathologies.

Mais, les auxiliaires de vie, elles aussi prennent comme on le dit des années de plus jusqu’au jour où la retraite sonne. Une retraite bien méritée très souvent honorée lors d’une petite réception comme ce lundi soir 19 juin au CCAS de Châtenoy.

Vincent Bergeret maire de la ville, Jeanne-Marie Martin adjointe chargée de l’action sociale, Roland Bertin 1er adjoint, Emmanuelle Baudot directrice du CCAS, Karine Veau et le personnel du service sénior du CCAS ont fêté dignement le départ en retraite de Chantal Lourguoui et Thierry Burtin. Chantal et Thierry ont été deux professionnels très investis à l’écoute et toujours disponible pour les personnes qu’ils ont aidées.

Chantal, coiffeuse à domicile de son métier, très appréciée, est entrée en 2018 comme auxiliaire de vie au CCAS, elle a accompagné trois personnes âgées tout en continuant son métier. Chantal a reçu des mains de Monsieur le Maire une composition florale.

Thierry, son parcours est un peu différent, alors qu’il est jeune retraité, il a souhaité se rendre utile auprès des personnes âgées, en suivant les traces de son épouse Marie-Ange, elle aussi auxiliaire de vie. Il a accompagné 15 personnes âgées.Monsieur le maire a remis un carton de vins à thierry.

Les deux jeunes retraités ont remercié les responsables du CCAS pour leur confiance.

Après les différentes prises de paroles, tous ont été conviés à venir prendre le verre de l’amitié.

Info Chalon souhaite une bonne retraite à Chantal et à Thierry.

C.Cléaux