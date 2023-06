LIGUE NATIONALE BASKET - Dominique Juillot battu par Philippe Ausseur à la tête de la ligue

Communiqué de presse de la LNB

Aujourd’hui, mercredi 28 juin 2023 s’est déroulé à Paris au siège de la LNB, l’Assemblée Générale Elective de la Ligue Nationale de Basket. Philippe AUSSEUR a été élu Président pour les quatre prochaines années et succède à Alain BERAL.



LE NOUVEAU COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE NATIONALE DE BASKET 2023-27

REPRESENTANTS DES CLUBS DE Betclic ELITE



– Julien DESBOTTES – JL BOURG BASKET

– Frédéric DONNADIEU – NANTERRE 92

– Christophe LE BOUILLE – LE MANS SARTHE BASKET

– Julien MONCLAR – ADA BLOIS BASKET

– Gaëtan MULLER – LDLC ASVEL



REPRESENTANTS DES CLUBS DE PROB

– Roger PAOUR – SAINT CHAMOND BASKET VALLEE DU GIER

– Laurent SERRES – BOULAZAC BASKET DORDOGNE



PERSONNALITES QUALIFIEES ELUES PAR L’UCPB

– Philippe AUSSEUR

– Christian LEMASSON

– Nicolas RAIMBAULT



LES PERSONNES DESIGNEES AU COMITE DIRECTEUR DE LA LNB

ELUS DU COMITE DIRECTEUR DE LA FFBB

Stéphane KROEMER

Paul MERLIOT

Alain SALMON



PERSONNALITE QUALIFIEE DESIGNEE PAR LE COMITE DIRECTEUR DE LA FFBB

– Claude BERGEAUD



REPRESENTANT DES CLUBS

– Michel GOBILLOT, Président de l’Union des Clubs Professionnels de Basket



REPRESENTANT DES JOUEURS

– Amara SY, Président du Syndicat National des Basketteurs



REPRESENTANT DES ENTRAÎNEURS

– José RUIZ, Président du Syndicat des Coaches de Basket



A propos de Philippe AUSSEUR, nouveau Président de la Ligue Nationale de Basket

Agé de 58 ans, Philippe AUSSEUR est expert-Comptable, dirigeant d’entreprise et Président de la Direction Nationale du Conseil et du Contrôle de Gestion de la LNB.

Il a également participé au groupe de travail « Rénover la gouvernance du basket professionnel » constitué lors de la saison 2017/2018. Philippe AUSSEUR est également membre de la commission « Salary Cap » à la Ligue Nationale de Rugby. Il a aussi réalisé plusieurs missions auprès de différentes organisations sportives et intervient dans des conférences ou colloques sur le sport professionnel en France.

Diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion (1987), titulaire d’une Maîtrise des Sciences Comptables et Financières de l’Université de Franche Comté (1989), titulaire d’un DESS de Techniques de Gestion de l’Université de Paris Panthéon Sorbonne (1990).

Il débute sa carrière en 1990 où il évolue dans les activités Audit, Expertise-Comptable puis Conseil au sein d’Ernst&Young. Associé en 1999, il prend la responsabilité des activités de Conseil en finance, organisation et systèmes d’information, puis en 2001 de l’ensemble des métiers d’Ernst&Young pour le marché Entrepreneurs en Ile-de-France (Audit, Conseil, Juridique & Fiscal, Transaction).

En 2003, il prend la direction de l’activité Entrepreneurs Conseil France, puis en 2005 d’Advisory (nouvelle activité Conseil d’Ernst&Young) uniquement pour la France, et enfin en 2007 pour la France, le Maghreb et le Luxembourg. En 2008, il crée et supervise le bureau d’Alger qui compte aujourd’hui 80 collaborateurs et est le leader du Conseil et de l’Audit en Algérie.



Philippe AUSSEUR est membre du Comité Exécutif d’Ernst&Young FraMaLux et de la « Leadership Team » Advisory EMEIA jusqu’en juillet 2012. D’octobre 2012 à septembre 2013, il est le leader Transformation, Innovation et Change Management d’EY FraMaLux ainsi que membre du Comité Exécutif.

Fin 2013, il fonde et devient Président du Groupe Abington, cabinet d’Audit, d’Expertise-Comptable et de Conseil en management, avec plus de 80 collaborateurs en France et dans le monde. Depuis quelques mois, Abington Advisory fait partie du groupe In Extenso (250 agences en France, 5 800 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros en 2022).

Crédit photo : Marie ETCHEGOYEN / CAPA PICTURES / LNB

