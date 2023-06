Le Permis Internet et le Permis Sécurité Routière délivrés aux élèves de CM2 de Châtenoy-le-Royal.

Un vaste programme de prévention sur les dangers et les règles de prudence liés à l’usage d’internet et aux différents modes de déplacement pour les élèves de CM2.

On ne rappellera jamais assez que les enfants sont très perméables à tout ce qui circule sur internet, sur les réseaux sociaux et deviennent sans s’en rendre compte les auteurs ou les acteurs de ce que l’on peut trouver sur la ̏toile˝. Très souvent la cause est simplement un manque de vigilance de la part des parents mais aussi de leur part, par la méconnaissance des dangers et par la rapidité de circulation des données sur ces moyens de communication.

Afin de tenter de palier à cette problématique, tous les ans, l’ERJ et la police municipale font des interventions dans les classes des trois groupes scolaires pour former et informer les élèves sur l’utilisation de ces nouveaux moyens numériques. Comme pour d’autres apprentissages, il est indispensable de fixer des règles de ̏sécurité˝.

Le Permis Internet

Le "Permis Internet pour les enfants" est un programme de prévention pour un usage d’Internet vigilant, sûr et responsable à l’attention des enfants de CM2 et de leurs parents. Avant de laisser un jeune utiliser Internet seul, il est indispensable de s’assurer qu’il a assimilé les règles élémentaires de vigilance, de civilité et de responsabilité sur Internet. Une présentation de l’opération ̏Permis Internet˝ a été réalisée par un agent de la Police Municipale et un référent du service jeunesse. Les élèves des classes de CM2, au même titre que pour d’autres matières, ont passé l’examen du Permis Internet.

Justement, concernant une autre matière et ses règles de sécurité, ces mêmes élèves ont fait l’apprentissage de la bonne conduite à tenir en termes de déplacement.

La sécurité routière, objectif : valider leur certificat de participation à l’éducation routière Mobilipass.

Les jeunes écoliers ont suivi différents modules de formation avec de la théorie et de la pratique : piéton, cycliste et passager (voiture, transport en commun).

A la fin de ces modules, ils ont passé diverses épreuves dont celle de maniabilité vélo pour obtenir le précieux sésame.

Les 3 groupes scolaires de la ville de Châtenoy-le-Royal ont été concernés par ces deux programmes.

Ce fût le grand jour, ce jeudi 22 juin, avec la remise des Permis Internet et des "Permis Sécurité Routière" par Vincent Bergeret maire de la ville accompagné d’Alexandra Bourgogne responsable du service centre de loisirs au CCAS, de Léogadie Duplat responsable de l'Espace Royal Jeunes, de Saïd Fergani animateur, de Jeanne-Marie Martin adjointe, de Roland Bertin 1er adjoint, d’Olivier Lacour et Nicolas Pernot policiers municipaux, de la jeune stagiaire de la police municipale.