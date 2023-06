Le Préfet de Saône et Loire prend une série de mesures sur les armes, les explosifs et le carburant

"En raison des violences urbaines intervenues sur le territoire national ainsi qu’en Saône-et-Loire dans la nuit du mercredi 28 au 29 juin, Yves Séguy, préfet de Saône-et-Loire, a pris deux arrêtés interdisant :

- le transport d’armes ou d’objets pouvant constituer une arme par destination

- la détention de tout produit explosif, inflammable et fumigène

- la distribution, la vente et l’achat de carburant à emporter en bidon

Ces interdictions prennent effet à compter du jeudi 29 juin 20h00 au vendredi 30 juin 7h00

Pour avoir davantage de précisions sur les modalités de ces interdictions et sur les communes situées en zone police : https://www.saone-et-loire.gouv.fr/arrete-portant...