Le Cercle des Ainés fêtent ses adhérents

Comme le veut la tradition au sein du Cercle des Ainés, les anniversaires de l’année pour les adhérents dont l’âge se termine par 0 ou 5, sont fêtés et gâtés le dernier jeudi de la saison.

Chaude ambiance dans la salle dite « des Ainés » du Centre Berlioz pour ce jeudi 29 juin 2023, dernier jeudi de rencontre pour les 62 membres du Cercle que préside désormais depuis un an Christine Galinier avec une nouvelle secrétaire en la personne de Françoise Miconnet. Le Cercle ouvrira à nouveau ses portes le jeudi 7 septembre 2023.

Traditionnellement les adhérents du Cercle, dont les âges se terminent par 0 ou 5, sont fêtés lors de ce dernier rendez-vous, c’est à dire celles et ceux qui sont nés dans des années 3 ou 8.

Au total ce sont 8 femmes et 2 hommes qui ont été honorés : Jean Claude Albin, Marie Thérèse Boissot, Danièle Chainard, Bernadette Derain, Pacita Galan, Marie Hélène Gérard, Raymonde Grépin, Jean Claude Guillot, Jacqueline Lagadec et Danièle Rizet, lesquels ont reçu un pot d’orchidée pour ces dames et une bouteille de champagne pour ces messieurs.

Pour cette occasion, au nom du Maire, Vincent Bergeret, Pierre Grépin a salué le Cercle des Ainés, accompagné par Marie-Thérèse Boissot et Jeanne Marie Martin adjointes au maire lesquelles ont participé à la remise des cadeaux

Une Association qui sait s’incorporer dans la vie associative de la commune, le Cercle des Ainés sera bien présent au Forum des associations le 3 septembre 2023, au gymnase Alain Colas. L’occasion pour celles et ceux, habitants de Châtenoy le Royal, qui souhaiteraient adhérer et participer aux activités du cercle des Ainés, de venir s’inscrire, la cotisation annuelle est de 25€ pour l’année. Sachant que le Cercle se réunit tous les lundis après-midi au Centre Berlioz, avenue Mozart et qu’il offre de nombreuses activités tout au long de l’année.

Un après-midi qui s’est terminé par la dégustation de tartelette à le fraise, avec ce qu’il fallait pour fêter les anniversaires y compris de l’eau, le tout dans une bonne ambiance et une bonne humeur

JC Reynaud