Comité de Jumelage : convivialité et tapas pour les élèves des cours d’espagno

Le Comité de Jumelage de Châtenoy le Royal a salué les élèves et leur travail au sein des cours en cette fin d’année scolaire 2022- 2023, autour d’un pot de l’amitié et de délicieuses tapas préparées par les élèves et leur professeur.

Sympathique réunion en toute convivialité, à laquelle Vincent Bergeret, maire de Châtenoy-le-Royal, est venu marquer de sa présence et de son attachement au Comité de Jumelage, ainsi que vis à vis des cours qui sont donnés parmi ses deux activités dont le Marché de Noël. Il était entouré de ses adjointes et adjoints à la vie associative, aux sports, aux finances, à la culture, aux affaires sociales et scolaires, ainsi que le Président de l’Office Municipal des Sports, Daniel Rebillard.

Un pot de l’amitié et de la bonne humeur

Un moment de détente et de bonne ambiance comme le souhaite le bureau du Comité de Jumelage. Les cours sont bien en place avec des niveaux qui sont assurés par Philippe Romero. Que ce soit pour des débutants, confirmés ou conversationnels pour les élèves aguerris à l’espagnol.

Des cours d’espagnol qui perpétuent le jumelage avec Beniganim, ville jumelle de la région de Valencia, et qui permettent de parfaire la connaissance de la langue, tout en conservant l’esprit du Jumelage même si la ville espagnole ne se manifeste guère voir plus du tout.

Le président Philippe Martin s’est dit rassuré et rassurant sur la suite donnée à ces cours. Il a remercié les élèves et leur professeur pour l’organisation de ce pot de fin d’année, tout en envisageant une possible assemblée générale d’ici la fin de cette année civile, ne serait-ce que pour l’organisation du Marche de Noël programmé les 2 et 3 décembre 2023.

Inscriptions au cours 2023 - 2024

Les cours qui restent bien évidemment ouverts à tous ceux et à toutes celles , de tous âges, qui souhaitent, soit découvrir cette langue ou parfaire celle-ci, qu’ils soient de Châtenoy-le-Royal ou du bassin du Grand Chalon.

Pour cela il suffit de prendre contact avec le Comité de Jumelage de Châtenoy-le-Royal soit par téléphone auprès de :

- Philippe Martin, président,( à g.) 06 16 56 30 28, mail : philmartin1960@gmail.com

- Philippe Romero, professeur,( à d.) 06 22 10 36 36, mail : fifrom@hotmail.fr

Le prix des cours est fixé à 150 € pour l’année. Des cours donnés hors vacances scolaires. A cela s’ajoute une adhésion obligatoire et non remboursable au Comité de jumelage de 10 €

Rendez-vous est donné pour la rentrée 2023 - 2024 et dans un premier temps au Forum des associations de Châtenoy-le-Royal qui a lieu le samedi 3 septembre 2023, de 11h à 17h au gymnase Alain Colas. Il sera possible de se faire inscrire au cours tant pour les anciens élèves que pour les nouveaux désireux de bénéficier de cette activité donnée au sein du Comité de Jumelage de Chatenoy le royal.

JC Reynaud