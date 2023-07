L'Aveu d'incapacité révélé au grand jour

Les images des émeutes en France sont terribles et dévastratrices aux yeux du monde mais pire encore, elles font la démonstration que la France est incapable de faire face malgré des dizaines de milliers de policiers et militaires mobilisés partout sur le territoire. Le constat est effroyable. Des mairies incendiées, des commissariats dévalisés, des entreprises dévalisées et chaque matin, on se contente de balayer les rues comme pour mieux masquer la misère, en croisant les doigts que l'accalmie soit de rigueur la nuit suivante.

L'image, dans un monde toujours plus compétitif, est essentielle et quelle est l'image que la France donne ? Celle de l'incapacité à maintenir le vivre-ensemble et la cohésion nationale. Les braises, qui chaque année deviennent toujours plus incandescentes, ne resteront pas sans conséquences tôt ou tard. Il y a urgence à agir, non pas sur le coup de l'émotion, comme la classe politique sait si bien le faire, mais sur le long terme.

La République doit réaffirmer sa grandeur. Protéger les personnes et les biens, telle est la mission première, dans les fonctions régaliennes qui incombent à l'Etat. Et c'est là tout le sens qui nous unit à la République, le sens du Pacte Républicain qui nous unit les uns aux autres. Alors à l'issue de ces quelques jours d'émeutes, y compris au plus profond de nos territoires ruraux, très éloignés de ce qui pourrait être reproché ici ou là, c'est l'Incapacité de l'Etat Français qui est révélé au grand jour.

Pour ceux qui avaient encore des doutes, la leçon a été donnée en l'espace de trois soirées. Trois soirées pendant lesquelles, malgré la mobilisation de dizaines de milliers d'effectifs des forces de l'ordre, la rue fait la démonstration de sa supériorité tant en terme d'actions que de réactions. Une guérilla urbaine face à laquelle l'Etat dans toutes ses dimensions se retrouve totalement débordé.

Au final que restera-t-il de tout ça ? Une fracture toujours plus béante face à une France ( qui vote au passage) qui réclame plus de fermeté, plus de réactions vis à vis des casseurs quelque soit leur âge d'ailleurs et une France des banlieues (qui ne vote pas) qui a fait la démonstration de sa supériorité. Entre 2005 et 2023, les émeutes ont pris un tout autre accent, en pénétrant au coeur des territoires ruraux sans histoires... et c'est là un paramètre qui bouleverse tout le jeu politique.

Alors quoi faire ? La seule certitude, c'est qu'entre le mouvement des Gilets Jaunes, la crise sanitaire, l'inflation économique et désormais les émeutes, la coupe est pleine, et tôt ou tard, celles et ceux qui votent se réfugieront dans les bras de quelqu'un qui leur fera bien d'autres promesses.

Laurent Guillaumé